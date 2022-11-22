50歲西班牙王后黑西裝好時髦　袖口羽毛呼應28萬香奈兒耳環

▲西班牙國王菲利浦六世（右）與王后蕾蒂希亞於王宮接見北約代表。（圖／達志影像）

記者陳雅韻／綜合報導

西班牙第一位平民王后蕾蒂希亞（Letizia Ortiz）是主播出身，不僅專業形象深植人心，親民作風也深受民眾愛戴，連時尚品味也是不少西班牙女性參考的範本，日前她與國王菲利浦（Felipe VI）一同在王宮接待北約組織代表，以一身黑色西裝搭九分褲造型亮相，但可不是乏味的素色裝扮而已，袖口點綴羽毛設計隨著行進間飛揚，配上香奈兒（CHANEL）羽毛造型耳環，相當時髦。

▲西班牙王后蕾蒂希亞身穿西班牙品牌Pertegaz羽毛西裝外套很吸睛。（圖／達志影像）

50歲的西班牙王后蕾蒂希亞勤於健身，穿起禮服常讓人見識到她驚人的手臂肌肉與背肌線條，駕馭起正式的套裝當然毫不費力，她日前所穿的羽毛西裝外套為西班牙品牌Pertegaz的設計，她搭配黑色九分褲，以及影集與電影《慾望城市》中凱莉最愛的名鞋Manolo Blahnik PVC透明高跟鞋，顯得俐落且摩登。

▲西班牙王后蕾蒂希亞同時搭配香奈兒約282,000元的Plume de CHANEL鑽石耳環。（圖／達志影像）

而珠寶的搭配也別具巧思，身為「耳環控」的王后蕾蒂希亞，特別戴上香奈兒約282,000元的Plume de CHANEL鑽石耳環，其飛揚羽毛造型與她所穿的西裝外套袖口裝飾完美呼應。

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