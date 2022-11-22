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結束27年旅程！Raf Simons同名品牌宣布關閉　2023春夏是最後一季

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

在今天凌晨，Raf Simons將IG貼文全數刪除，僅剩下宣布結束同名品牌的貼文，這個重磅消息，無疑是對時尚圈投下一枚震撼彈，截至目前為止已將近8萬個讚與5千則留言，幾乎整個時尚圈有頭有臉的人士都在底下祝福他的選擇和決定，而幾周前結束的2023年春夏將會是品牌最後的系列。

品牌的終結可以視為是Raf Simons對於自身品牌的保護，其實他大可像Maison Margiela、Helmut Lang一樣，讓其他人來負責他的品牌，而品牌也可以持續推出新系列，他依舊能獲利，甚至是能夠潛心於其他項目之中，如他在Prada的設計。

但他卻沒有選擇這個看似三贏的選項，他讓品牌就此結束在2023年春夏系列，在系列之中能夠看到許多Raf Simons以往的設計，這季彷彿是他對自己品牌生涯的回顧，窄版西裝、塗鴉印花，緊緊扣著本季的主題《Station to Station》。

在IG的貼文中這麼寫「2023春夏系列是Raf Simons這個品牌的最後一季，以及27年以來非凡之旅的終點。我對品牌中所有人的驕傲和成就難以名狀，我無比感謝支持我的團隊、合作對象、媒體、買家、我的家人還有每一個喜歡我的人。謝謝你們一直以來相信我們的信念，也相信我，勇往直前的Raf敬上。」

現在Raf Simons與Prada簽訂終生合約，在此之前他擔任過Jil Sander、Dior、Calvin Klein的創意總監，在Jil Sander他將極簡的美學發揮到極致，將女性塑造成柔美而堅定的形象；而他在Dior的表現仍然不輸給大名鼎鼎的前任創意總監John Galliano；雖然他在Calvin Klein的表現依舊亮眼，卻叫好不叫座，不過高端支線205W39NYC還是一眾時尚迷眼中的瑰寶。

關鍵字：

Raf Simons

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