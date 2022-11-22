C羅、姆巴佩、《閃電十一人》豪炎寺超強對決！NIKE「穿越時空」大亂鬥

記者鮑璿安／台北報導

2022卡達世界盃足球賽引爆全球熱情，NIKE也在此刻釋出了全新的足球企劃「Footballverse」，多名傳奇和現役Nike球員出現於多重宇宙的賽場內競技，並以此向他們致敬，短短4分半鐘影片集結了「C羅」（Cristiano Ronaldo）、姆巴佩等人，上演穿越時空的球賽，黃金陣容錯過可惜。





▲Nike以最新的「Footballverse」形象影片完成奇幻的穿越時空大亂鬥 。（圖／品牌提供）

不論是羅納度對陣姆巴佩、1998 年的羅納度對戰2002 年的羅納度， 又或是亞歷克斯摩根（Alex Morgan）和埃德加戴維斯（Edgar Davids）同隊作戰，Nike以最新的「Footballverse」形象影片完成奇幻的穿越時空大亂鬥。最後更出現了《閃電十一人》動畫「豪炎寺修也」以及未來的Ｃ羅，並以「You're up到你上場」的字樣，成功掀起大家的熱情。

短短4分半鐘的影片共出現了運動員Alex Morgan、 Carli Lloyd、 Cristiano Ronaldo、 CR Jr.、 Edgar Davids、 Kevin De Bruyne、 Kylian Mbappé、 Leah Williamson、 Phil Foden、 Ronaldinho、 Ronaldo Nazário、 Sam Kerr、 Shane Kluivert 及Virgil van Dijk，並伴隨 Danny Elfman 創作、Oingo Boingo 演唱的經典電影配樂「Weird Science」熱情開踢。NIKE更表示，每一代運動員都能夠於比賽中留下屬於個人獨特的腳印，帶動這項運動，並激勵新一代留下屬於他們的印記。

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