Americanbluedeer老闆跑路「員工組自救會」　百貨多數已撤櫃

▲藍鹿專櫃目前在百貨已摘下招牌。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣品牌Americanbluedeer（美國藍鹿）無預警倒閉，傳老闆落跑專櫃員工領不到薪水，該品牌專營少淑女服飾，在百貨專櫃多達20至30個，據悉大部分百貨專櫃現已直接關櫃，業界人士表示「從上周或多或少有聽說，那時已經陸續關櫃了」，目前僅有部分櫃點現在還有櫃姐提供服務，但也會陸續關店。

Americanbluedeer設計以少淑女服飾為主，走可愛風格，雖然有American一字為名，但事實上是台灣品牌，主要產品是由在台紡織廠製作。百貨透露雖然該品牌業績非領頭羊款，但仍有忠實客會定期買單，所以業績還算穩定，也不會是吊車尾，會有這樣的狀況應該是老闆本身資金週轉不靈導致。

目前Americanbluedeer包括新光三越、SOGO、遠百、比漾、環球購物中心大部分櫃點都已經停止服務，僅剩新光三越特定店家、宏匯廣場等少許店點仍持續營業，但據了解其合約也會提前解約，目前在線上櫃姐其實都是「服務性質」，因為公司目前已經停發薪水，現公司員工已在開始組織自救會。記者實際致電品牌客服以及旗下的「宏錦製衣廠」，則皆處於無人接聽狀態。



Americanbluedeer品牌方表示，上周起已經有陸續通知專櫃員工告知狀況，並立刻處理顧客押金等相關退費，目前品牌大部分櫃點已經暫停銷售，包括官網特賣也停止，之後會從員工自救會透過官方進行求償，若之後有相關退換貨後續需求，建議可洽百貨公司進行協助。