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小禎與前夫合力為女兒存珠寶　爆「孩子的爸金庫比較大」

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▲MIKIMOTO頂級珠寶Wild and Wonderful系列今在台亮相。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO以五大洲野生動物為靈感的頂級珠寶Wild and Wonderful系列，今於台北101旗艦店展出，女星胡盈禎（小禎）佩戴非洲主題的斑馬紋造型珠寶亮相，透露她與前夫李進良（阿良）對女兒Emma的未來都十分關心，各有一個保險箱專門幫女兒存珠寶，她幽默表示前夫家的金庫比較大，笑稱：「以後她才有東西可以當。」問及現在女兒是否能戴珠寶出門，她立刻嚴母上身說：「當然不行！」

▲▼ 小禎 。（圖／公關照）

▲小禎佩戴MIKIMOTO非洲斑馬黑白分明的美麗條紋作設計靈感的頂級珠寶作品。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

小禎逛了MIKIMOTO珠寶展，表示若帶著女兒看展，她肯定貪心想把所有珠寶包回家，小禎私心想收藏非洲主題的飛翔蒼鷺造型項鍊，由6排Akoya珍珠串起的項鍊點綴9.16克拉丹泉石、鑲鑽的蒼鷺，賦予她自由自在又平靜的感受，她說：「收藏了代表財富自由了，而且未來母女都能戴！｣
 

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列非洲主題飛翔蒼鷺造型項鍊，4,980,000元。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO歐亞大陸主題孔雀羽毛造型項鍊與耳環套組，是此次珠寶展最高價作品，29,600,000元。

全場最高價之作，為歐亞大陸主題的孔雀羽毛造型項鍊與耳環套組，價格約2960萬元，藉由彩色寶石排列出細緻的漸層效果，點綴深具分量的黑色南洋珍珠彰顯華麗氣勢，而霸氣的老虎珠寶則由金色南洋珠輔以鍍黑銠鑲尖晶石設計呈現老虎斑紋，展現珍珠多變姿態。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO歐亞大陸主題老虎斑紋造型手環（左）2,390,000元，狐狸寶寶造型胸針1,540,000元。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒別著MIKIMOTO大洋洲主題維多利亞冠鳩造型胸針，2,220,000元。

不規則形的巴洛克珠，更是MIKIMOTO翻玩創意的最佳主角，Wild and Wonderful系列多數獨一無二的胸針，都巧妙結合巴洛克珠展現動物的活潑動感，款式包括在戲雪的狐狸寶寶、準備奮力往前衝的野牛、一躍而上的花鹿胸針；此次也有3件作品未採用珍珠，最吸睛正是每周主題的樹蛙胸針，爪著樹葉又忍不住好奇張望的神態俏皮可愛，末端垂墜著玫瑰式切割鑽石頗具畫龍點睛之效。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO美洲主題野牛造型胸針（左）1,540,000元，樹懶造型墜鍊1,320,000元。

提及動物珠寶，不能不提卡地亞（Cartier）赫赫有名的美洲豹，具象設計的頂級珠寶姿態靈動，且結合獨特的「毛髮鑲嵌法」重現柔美洲豹柔滑毛皮，讓每一件作品都栩栩如生。日前張震出席卡地亞台北101旗艦店開幕，即別上一款要價515萬元的Panthère de Cartier美洲豹藍寶石胸針，美洲豹邁開腳步又回頭的姿態相當生動逼真；而美洲豹的意象也延伸至腕錶設計，陳庭妮今年出席金鐘獎時，佩戴宛如華麗手鐲的美洲豹珠寶錶，兩頭美洲豹盤踞於錶盤之上，象徵著守護光陰。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲張震（上）日前為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵，佩戴Panthère de Cartier美洲豹藍寶石胸針，5,150,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲陳庭妮（上）出席本屆金鐘獎戴全套卡地亞美洲豹作品，包括Panthère de Cartier美洲豹頂級珠寶腕錶10,400,000元。

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關鍵字：

MIKIMOTO, 小禎, Cartier, 卡地亞

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