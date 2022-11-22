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SOGO天母周年慶11／30開跑　獨家「普普風小丸子」卡友禮上陣　

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▲SOGO天母店、新光三越站前店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO天母店祭出櫻桃小丸子獨家點點風版本。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO天母店周年慶11／30將正式開跑，祭出優於台北店的消費累積滿5,000元送500元回饋，亮點在今年黃金銷售佳，特別推出首度滿1萬元送500的低門檻，搭配其他優惠回饋率可達10%，並祭出獨家款櫻桃小丸子；新光三越站前店周慶也在12／1開跑，推全館滿5,000元送5000點skm points，並推出5千項點數兌換優惠方案，是史上最多的「燒點」優惠。

百貨周年慶進入最後一波，重點都落在台北捷運紅線，位於芝山站的SOGO天母店，周年慶從11／30至12／11開跑，全館累積消費滿5,000元送500元抵用券；家電、藝品、黃金當日累計消費滿1萬元送500元，其中黃金回饋是歷年最優、門檻最低，去年消費需滿6萬元送1,000元抵用券，今年只要滿1萬元就回饋，加上樓面回饋1%，若搭配國泰世華CUBE卡回饋4%點數，總計可回饋到10%。

▲SOGO天母店、新光三越站前店。（圖／記者蔡惠如攝）

SOGO天母店長蕭淑英表示，天母店客單平均可達到5,800元，代表來客消費高，日前化妝品預購還有貴婦直接買單共80萬元香奈兒化妝品，而接棒台北三店周年慶表現佳的業種，包括化妝品、服飾、家電等，再進行類別回饋，預計今年周慶目標11.5億元，與去年持平。

除針對熱門業者做加碼，今年櫻桃小丸子來店禮也推出獨家普普風款式，包括保溫罐、折疊椅、提袋等獨家款式，讓想搜集櫻桃小丸子單品的消費者可以再次來店消費。

▲大葉高島屋周年慶。（圖／業者提供）

同位天母的大葉高島屋周年慶首波11／17至11／28開跑，單日累積滿3,800元贈800點數（價值400元）；滿7,600元贈1,600點數（價值800元）；APP卡友當日於全館餐廳或咖啡廳單筆滿千元，還送10張面額百元購物金，使用消費滿千元可抵用百元。

而3樓嬰童玩具區11／28前單筆滿5,000元贈500元券；4樓內睡衣區、12樓廚用鍋具區&小家電區11／28前單筆滿6,000元贈100元券；4樓食器與寢具區、12樓大家電區11／28前單筆滿10萬元贈1,500元券。

關鍵字：

周年慶, 週年慶, SOGO

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