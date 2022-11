《VOGUE》總編孫怡結婚了！老婆已懷胎6個月　孫芸芸、Melody開心證婚

▲《VOGUE》總編孫怡和橘色餐飲集團執行長袁悅苓登記結婚。(圖/翻攝自IG/melodykliu、aimeeyunyunsun,以下同)

記者曾怡嘉/台北報導

孫芸芸今(11/22)稍早在IG Po上限時動態,分享堂妹孫怡和橘色餐飲集團執行長袁悅苓(Jocelyn)登記結婚和親吻的甜蜜照片,並表示:「我和Melody第一次當證人,恭喜恭喜。」同時還不忘放上四人合照,照片Jocelyn摸著孕肚,據了解目前已懷有6個月身孕,可說是雙喜臨門。

43歲的孫怡,除了是孫芸芸堂妹,現在也是《VOGUE》總編,登記結婚大喜之日不僅揪來堂姊,也找來好朋友Melody還來助陣,Melody也興奮發文表示:「今天我和孫小乖,人生第一次當結婚證人,婚禮主持別忘了也找我們!」

其實孫怡和Jocelyn交往並不是秘密,兩人自2019年開始交往,2020年也曾公開放閃慶祝交往一周年,如今感情修成正果,懷孕、結婚一起走向人生下一個階段,甜蜜的親吻畫面也引來大批粉絲留言祝福。

孫怡的另一半Jocelyn為橘色涮涮鍋創辦人袁永定之女,現為橘色餐飲集團執行長,旗下的品牌包括橘色涮涮屋、M One Café、Extension 1 by 橘色、Sakura 與 M One Spa。