《VOGUE》總編孫怡結婚了！老婆已懷胎6個月　孫芸芸、Melody開心證婚

▲《VOGUE》總編孫怡和橘色餐飲集團執行長袁悅苓登記結婚。（圖／翻攝自IG/melodykliu、aimeeyunyunsun，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

孫芸芸今（11/22）稍早在IG Po上限時動態，分享堂妹孫怡和橘色餐飲集團執行長袁悅苓（Jocelyn）登記結婚和親吻的甜蜜照片，並表示：「我和Melody第一次當證人，恭喜恭喜。」同時還不忘放上四人合照，照片Jocelyn摸著孕肚，據了解目前已懷有6個月身孕，可說是雙喜臨門。

43歲的孫怡，除了是孫芸芸堂妹，現在也是《VOGUE》總編，登記結婚大喜之日不僅揪來堂姊，也找來好朋友Melody還來助陣，Melody也興奮發文表示：「今天我和孫小乖，人生第一次當結婚證人，婚禮主持別忘了也找我們！」

其實孫怡和Jocelyn交往並不是秘密，兩人自2019年開始交往，2020年也曾公開放閃慶祝交往一周年，如今感情修成正果，懷孕、結婚一起走向人生下一個階段，甜蜜的親吻畫面也引來大批粉絲留言祝福。

孫怡的另一半Jocelyn為橘色涮涮鍋創辦人袁永定之女，現為橘色餐飲集團執行長，旗下的品牌包括橘色涮涮屋、M One Café、Extension 1 by 橘色、Sakura 與 M One Spa。