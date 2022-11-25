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北歐精靈「歐若拉」首登台開唱！私服超仙　飄逸雪紡展現好身材

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

挪威創作女歌手歐若拉（Aurora）自從在《冰雪奇緣2》獻聲之後，又跟青峰合作推出單曲〈Storm〉，明年更將在2月21日首度來台開唱，她獨特空靈的氣質讓她得到「精靈歌姬」的稱號，私下穿搭也極具個人特色，仙氣飄飄卻又帶著北歐的清冷與可愛。

在她的IG上能夠看到她平時穿著大多以洋裝為主，而且材質選擇上也幾乎都是雪紡、蕾絲這種輕盈飄逸的材質，這類薄透貼身的材質能夠完美勾勒出女性的曲線，也能做出如夢似幻的效果，和她彷彿不食人間煙火的風格相得益彰。因為材質所具有的無限可能性，搭配上一頭金髮和白皙肌膚，歐若拉也因此被她的粉絲稱為「短髮精靈」。

說到北歐大家都會浮現陰鬱灰冷的印象，正因為歐若拉來自挪威，所以更能看到她對於顏色的熱愛，她大多數的時候都是以亮色或是暖色亮相，橘色、粉色、珍珠白都是她的最愛。和她空靈、小眾，甚至略帶點怪異的音樂風格相反，她是個喜歡陽光的女孩，經常能看見她把春夏的色彩穿在身上，像是天空藍、草綠色等等的顏色，即使身在挪威也能充滿生機。

這位來自斯堪地那維亞半島的「短髮精靈」將在明年2月21日降臨台灣，用她富有感染力的嗓音帶來春天的消息，喜歡她的粉絲們千萬不要錯過，讓歐若拉用她的歌曲吹走亞熱帶氣候的潮濕悶熱，一起收穫滿滿的春意。

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關鍵字：

Aurora, 私服, 穿搭, 冰雪奇緣2

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