「寵人專家」星座Top3！　被第一名愛上就像童話故事，甜到心裡

▲「寵人專家」星座Top 3。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

不論是誰都喜歡集結萬千寵愛於一身，相對來說，又有誰是天生的「寵人專家」呢？可以把自己的溫暖體貼都給對方，以下「寵人專家」星座Top3立刻揭曉！

Top 3 天秤座

跟天秤座在一起是非常幸福的，他們會打從心底出發去關心、疼愛你，無論是大小事都記得很清楚，給對方無微不至的關懷，只要是天秤能給的，他們都會付出無所求，努力把對方寵上天，寵到你完全離不開他，這樣就成功了。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座的喜歡和不喜歡其實差別超大，只要是喜歡上一個人，他就會把自己的大小事都拿出來分享，用言語和實際行動讓你感受愛意，完全沉浸在甜蜜中。巨蟹認定了對方，就會希望一輩子好好走下去，應該說把自己完全交付給另一半，時不時製造許多甜蜜的回憶。

Top 1 天蠍座

看不出來第一名會是天蠍座，其實天蠍座本質上就是很走心的星座，只要對方付出一點點，他們絕對會加倍回報，甜蜜也是一樣，完全像是活在童話故事中，就算嘴上不說，也會用行動來證明自己的愛意，寵人專家非天蠍座莫屬。

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