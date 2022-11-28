少女心針織衫精選　變形八角玫瑰超可愛、珍珠領口貴氣又優雅

實習記者蔡孟廷／綜合報導

一年走到最後兩個月，又是拿出針織衫的季節，但是如果沒有好好搭配，容易顯得老氣又臃腫，所以今天挑選了三件針織衫，不用擔心穿上身一秒變成大叔大媽，可愛的細節設計能滿足你的少女心，還能夠保暖。

Khaite

以簡約風格去建構都會女性衣櫥的Khaite，今年用經典正八角玫瑰的變化型去編織這件針織衫，與傳統鈕扣式的開合不同，和服式不僅能夠保護喀什米爾羊毛纖維的結構，更方便穿脫。合身的剪裁不用擔心臃腫，袖子處做了鐘型設計，可以配合天氣而改變內搭。

▲Khaite以和服式的開合設計，民俗風八角玫瑰變形超可愛。（圖／翻攝自Khaite官網）

Simone Rocha

以浪漫主義備受眾人喜愛的Simone Rocha，今年秋冬推出的短袖針織衫更是一改大家對於針織衫老氣、臃腫的印象，領口處滾一圈珍珠，貴氣優雅的形象鮮活的呈現在眼前，公主袖設計將可愛感拉到最高點，羊毛與駱駝毛混紡的材質，親膚而柔軟讓妳能夠直接單穿出門，把浮誇和少女感發揮到極致。

▲Simone Rocha用公主袖與珍珠描繪少女冬季日常，盡顯高級優雅。（圖／翻攝自Simone Rocha官網）

Shrimps

靠蝦子耳環打出知名度的Shrimps，在成衣方面也有許多小眾而可愛的設計，這件全黑的針織衫，用蕾絲進行了編織，黑白跳色的設計讓人印象深刻，袖子處微微的公主袖配上滿滿的蝴蝶結，可愛而不俗氣，全羊毛的材質不用擔心不夠保暖，在袖口處也有貼身設計，不怕冷風灌進去。

▲Shrimps黑白跳色針織衫超搶眼，蕾絲與羊毛材質對比讓人印象深刻。（圖／翻攝自Shrimps官網）