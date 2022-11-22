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坤達曝看世足賽叫出聲「被柯佳嬿罵」　承諾送梅西球衣寵妻

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記者鮑璿安／台北報導

2022卡達世界盃足球賽開踢，運動品牌adidas特別在信義威秀徒步區設立世足快閃基地，今（22日）請到品牌大使坤達站台，他穿著藍白條紋阿根廷球衣大聊足球經，更還原了昨天在家看球的真實狀態，「我是默默看，偶爾叫出幾聲，她（柯佳嬿）就在旁邊滑手機。」當然，坤達不忘放閃表示，會送老婆一件梅西的球衣。

▲▼坤達 。（圖／品牌提供）

▲▼坤達 。（圖／品牌提供）

▲坤達穿着阿根廷球衣站台adidas世足快閃基地 。（圖／品牌提供）

因阿根廷球星梅西（Lionel Messi）本屆卡達世界盃是最後一次參賽，坤達身穿藍白紋球服致敬，並對偶像喊話：「希望今天可以完成他的夢想，今晚有非常好的表現，再一次登上巔峰。」而他昨晚就守在電視機前觀賽，令人好奇老婆柯佳嬿是否也是球迷？坤達表示：「看球賽就是很緊張很刺激，昨天在家我是自己看，默默看偶爾叫出幾聲，就被她罵。」

▲▼坤達 。（圖／品牌提供）

▲坤達說自己支持的球隊，老婆柯佳嬿也會支持。（圖／品牌提供）

被問到夫妻之間是如何經營感情？他說兩人一直以來都維持自然平淡的相處方式，「就像我看我的世足賽，她看她的手機，之前到現在一直是這樣相處。」就算有意見不合的時候，也是聽老婆的比較多。坤達承諾今天就會送一件梅西球衣給老婆，「我還沒問過她支持哪一隊，不過我支持的她也會支持吧！」他認為無論是支持誰，球衣設計都非常亮眼，家中還收藏了德國隊球衣，連日常也可以穿著搭配。

▲▼坤達 。（圖／品牌提供）

▲品牌完美復刻德國和阿根廷兩隊的球星休息室，世足快閃基地為期6天至11月27日。（圖／品牌提供）

2022 adidas世足快閃基地正式降落信義威秀徒步區，完美復刻德國和阿根廷兩隊的球星休息室；更設計一字排開的adidas贊助國家隊球衣Team adidas舞台，並提供世足大力金盃、IG互動拍貼機等，讓球迷能一起互動。

此外，NIKE則釋出了全新的足球企劃「Footballverse」，多名傳奇和現役Nike球員出現於多重宇宙的賽場內競技，並以此向他們致敬，短短4分半鐘影片集結了「C羅」（Cristiano Ronaldo）、姆巴佩等人，上演穿越時空的球賽，黃金陣容錯過可惜。

▲▼NIKE 。（圖／品牌提供）

▲Nike以最新的「Footballverse」形象影片完成奇幻的穿越時空大亂鬥 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Adidas, 坤達, 卡達, 世界盃, 足球賽, 2022世足

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