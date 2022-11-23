生活中找不到快樂而瘋狂購物　也許是沒看見自我的價值

文／女子學

「購物」之於每個人有不同的意義，有無法控制自我、如上癮般的瘋狂敗家者，有視物欲為無物的極簡人，還有更多的人將其視為情緒發洩的管道，「老實說，血拚一場完勝心理治療。花相同的錢，還能多得到一件衣服。」《購物狂的異想世界》（Confessions of a Shopaholic）作者蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）如是說。對你而言，購物是怎樣的存在呢？

▲《購物狂的異想世界》一書改編為電影。（圖／《購物狂的異想世界》劇照，下同）

著名英國作家蘇菲金索拉的購物狂系列小說暢銷全球，其中的《購物狂的異想世界》一書更改編為電影。電影在發生金融風暴不久後的2009年上映，顯得有另一番意義存在。

一個瘋狂購物、卻又極具魅力的女主角蕾貝卡布盧姆伍德（艾拉費雪 飾），她住在繁華的紐約市，從小便陷入商店櫥窗中那屬於女孩的華麗世界，夢想著長大後能進入時尚雜誌工作，但事與願違，在任職的園藝雜誌倒閉後，她陰錯陽差入職財經雜誌，成為其專欄作家。

蕾貝卡以「綠絲巾女孩」（The Girl in the Green Scarfs）為筆名，用自己對購物的獨特見解去詮譯理財文章，意外地打動了同樣與信用卡熱戀，卻又陷入債務關係的讀者們。不過，諷刺的是，蕾貝卡雖然教人理財，但自己卻深陷揮霍無度的深淵，試著戒掉購物癮的她一再失敗，面對債臺高築的帳單，只能想盡各種辦法逃避償還債務。

內心空虛也許是找不到自己的價值



人們對於得不到的愈想要得到，當無窮無盡的購物欲襲來，你是否能分得清是需要還是想要？或者是試著找到產生購物欲的源頭，並解決它。《購物狂的異想世界》中的蕾貝卡會對購物上癮其來有自，當她還是小女孩時，務實的母親總是幫她買便宜實用，但跟漂亮掛不上等號的東西，因此被其他孩子嘲笑。沒被滿足的物質欲望和其他女孩帶來的虛榮比較，她為了填補這遺憾便走向了購物狂之途。

「當我購物的時候，世界變得更美好了，當世界現在又變得不美好，我就要再去購物了。」買到自己所有想要的東西，讓蕾貝卡得以暫時脫離小時候的夢魘，但這畢竟不是長久之計。有些人會從購買名牌中獲得自我存在的價值認同，而這也許是源自「不快樂」，所以只能藉著無止盡的購物，試圖於其中找到撫慰。

蕾貝卡最後之所以能卸下購物狂的外殼，是她懂得了能溫暖寂寞的始終是環繞於身邊的親情、友情與愛情，也就是情感需求被滿足了，感受到自己的存在是快樂的，也就不用再追尋外援來支撐空虛的內心了。

勇於承認錯誤，然後面對並試著解決



說出第一個謊言，就要用無數個謊言來圓，但再怎麼自圓其說，還是會有被戳破的一天。蕾貝卡難以自拔的購物癮，使自己負債累累。雖然片中運用喜劇的幽默、輕鬆包裝她被追債，又巧妙地一次一次安然度過，但逃得了一時躲不過一世，正當她一步步走向夢想之際，卡債收帳員的追緝也揭開了她實為購物狂的面目，好不容易擁有的一切也毀於一旦。

不過，做為愛情喜劇，當然也不會以悲慘結尾。蕾貝卡為了還債將滿屋的名牌物件進行拍賣，也把小有裂痕的友情修復，更挽回了愛情，當然重新感到親情的溫暖也少不了，父親對她說的「你還有我們」，令人感動得無以復加。

人生在世，不可能什麼都一帆風順，犯錯是必然的，不能抱持著只要不說就沒人知道，而不斷地去掩蓋，到最後都會被反噬的，但要如何去面對並解決它，就是自己要去破解的課題了。

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