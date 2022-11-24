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下半年最佳約會電影！《你在我心上》演出80年代的真誠愛意

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文／女子學

只要提到青春愛情電影，每個人心中都會有部代表作品，或許是刻劃男孩子那青澀且充滿遺憾的《那些年，我們一起追的女孩》，抑或是從女性角度作浪漫描繪的《我的少女時代》。到了2022年，年初周興哲、李沐主演的《我吃了那男孩一整年的早餐》讓不少觀眾留下深刻印象，而年尾則由改編自知名作家痞子蔡《國語推行員》，並由《全明星運動會》張庭瑚、奧斯卡最佳國際長片《在車上》袁子芸主演的《你在我心上》作為壓軸。

《你在我心上》由林錦和擔綱導演，相信有在關注MV拍攝的影迷，都對這位知名MV導演相當熟悉，其擅長利用寫實風格，藉由貼近生活感的實物，搭配畫面人物的神情刻劃，讓不能言明情愛糾葛，以一種欲言又止的含蓄筆觸傳予觀眾。想不到的是這樣的拍攝手法，應用於劇情長片亦有好的發揮，電影最終也保留了導演本身的風格，結合催人熱淚的浪漫情節，最後的結局更是甜到心坎裡。

▲《你在我心上》。（圖／甲上娛樂，下同）

「如果喜歡是一種記得，我會永遠記得您。」

《你在我心上》以80年代為背景，在那個將要解除戒嚴、保留推廣國語運動的年代，邱素芬（袁子芸 飾）作為班上的「國語推行員」，總是與性格叛逆、滿嘴台語的「班長」蔡志常（張庭瑚 飾）產生不少衝突。個性迴異的兩人，卻都有著體恤他人的軟心腸，讓形同水火的關係，因為有這一點連結而產生了心的悸動；只是原生家庭狀況不佳的蔡志常，知曉邱素芬是出自家境優渥的醫生世家後，內心的自卑使其沒有勇氣在學生時期表達自己的心意。

以權威時代為背景的故事，除了藉由時下保守純樸的社會風氣，凸顯學生時期的愛戀清純，亦勾起了活在那個年代的影迷共同回憶，如此手法在台灣電影界可說是屢見不鮮。其實在原作小說中，並沒有為男、女主角的出身設計電影中的情況，電影版所特別做的改動，有意藉由雙方家庭條件的不同，刷上一層淡淡的悲劇色彩；除了家庭背景，後續情節的發展、結局的安排也都有與不同於原作的改動，讓熟讀原作的粉絲，進場也能看見滿滿的驚喜。

「您，是你在我心上。」

以出演奧斯卡得獎片《在車上》而在台灣聲勢大漲的袁子芸，卻遲遲缺乏一部劇情長片的主演來肯定其演技，直到《你在我心上》對邱素芬的詮釋，初次擔綱女主角，就得同時演出學生時期的青澀、大學時期逐漸成熟的轉變，以及將要邁入中年的老成與圓融，無一不是考驗；飾演蔡志常的張庭瑚，觀眾想必都想不到能夠操著一口輪轉的台語，又能演活大男孩的愚蠢與可愛，尤其電影中與「三金演員」蔡振南的互動，更是逗得觀眾又哭又笑。

上了大學、進入職場，蔡志常與邱素芬不斷地經歷誤會與錯過，兩人皆因過多的擔慮，而遲遲不願將自己的心意表達予對方；電影宣傳標語「喜歡是一種記得」，除了點出關於「記憶」的劇情轉折，亦凸顯了在各種不同型態的愛之間，「記得」正是那最初也最為真誠的愛意。電影中戲劇化的結局發展，並不是我們平凡生活能預見的日常光景，但那份為愛躊躇的迷茫，無一不是戳中那塵封在記憶深處，那因錯過而不完美的青春愛戀。

電影已於今年十月下旬上映，除了上述主演，更請來李李仁、陶晶瑩的驚喜客串，並由男主角張庭瑚演唱主題曲《我說了謊》，作為描述初戀浪漫情節的國片，稱其為下半年最佳約會電影也不為過，趕緊趁著這個周末，帶上另一半前往戲院，再次體會真情愛意的甜美可貴！

延伸閱讀

第 94 屆奧斯卡金像獎完美落幕，三部絕對不得錯過的獲獎電影！

《想見你的愛》：專屬於日系虐戀的撕心裂肺，救贖彼此的真摯愛情

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 你在我心上, 電影

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