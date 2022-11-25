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網問男友下班都在跟別人講電話　這段遠距離戀愛該如何維持？

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文／女子學

最近收到讀者來信，有一位讀者表示，她和男朋友是遠距離，但她對對方很不滿，因為對方每天下班之後，都會跟其他朋友講電話。講電話的對象有男有女，但重點是，上班時間已經夠忙了，下班時間還不跟自己講電話，反而是跟其他人講，讓她很不滿。

她曾經跟對方反應過，對方卻覺得她小題大作。在這樣的情況下，她覺得很困擾，不知道該怎麼跟對方走下去。

▲遠距離戀愛維持難。（圖／xFrame，下同）

遠距離戀愛若有維繫，並沒有比較容易分手

面對這位讀者的問題，我先暫且把它擱在一邊，我想先談談遠距離戀愛的特性。

談到遠距離，很多人可能會覺得，遠距離戀愛比較容易分手。但事實上，過去的研究發現，遠距離並不會比較容易分手，也不會比較容易劈腿，因為遠距離戀愛，讓許多人把心力放在課業、工作上，再把剩下來的時間，拿來陪伴自己的伴侶，所以根本忙到沒有機會去劈腿。

但有趣的是，回到這位讀者的身上，她的狀況跟研究上又有些許不同。對方忙著跟其他人聯繫，而不是維繫自己這段感情，那麼這樣會帶來不安全感，其實是很正常的事情。

那麼，要怎麼消弭這樣的不安全感呢？其實最重要的方式就是，能不能讓這位讀者，好好地跟對方溝通。

說出自己的感受，比起指責對方更能讓人接受

雖然我不確定這位讀者是怎麼溝通的，不過我還是會在溝通上給出一些建議。溝通的重點，應該要擺在「我覺得」上面；而溝通的內容，則應該點明「眼前的事件」，而不是翻舊帳。

例如，當她發現男朋友又在跟別人通電話時，她可以試著說：「你今天跟朋友通電話，而沒有陪我，讓我覺得很生氣，又很受傷，我很害怕我們的關係走不下去，因為我覺得我被陪伴的時間非常少，我很不安，也很不滿。」

許多人在溝通上，可能會帶著情緒對對方說「你都不陪我，都整天跟別人講電話，那我們交往幹嘛？」這樣的語氣，會給人指責的感覺，而指責往往會帶來防衛，自然也就無法溝通下去了。

因此，剛剛示範的對話是，把重心擺在「我的感受」上，具體說出對方的行為以及自己的感受，而非指責對方的所作所為。

當然，如果長期用這樣的模式溝通下來，對方仍然不理不睬，那就要反過來思考，是不是真的非得留在這段關係不可了。畢竟已經用對方式溝通了，對方還是不願意聽，那麼，似乎也就沒有辦法走下去了呢。

延伸閱讀

做好所有最「壞」的打算，為遠距離關係打上一劑強心針：當最糟的未來都能被想像，還有什麼事值得害怕？

遠距離戀愛是否該開始？除了這些心理數據，也許和對方談談「我們該不該開始」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 遠距離戀愛, 兩性

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