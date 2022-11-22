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汪小菲愛床售價曝光　要價近千萬「年年調漲」

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▲Hästens海絲騰 。（圖／翻攝自官網）

▲Hästens床墊要價百萬元起跳。（圖／記者陳筱惠攝、Hästens提供）

記者蔡惠如／綜合報導

汪小菲飆罵大S引起話題，據悉汪小菲與大S在信義區BELLAVITA專櫃購買，對此品牌不願證實，僅表示當時購買時其VIVIDUS系列為品牌最頂級，而因為品牌每年調漲2次，目前該床款的售價已達932萬元，而目前品牌旗艦系列Grand VIVIDUS更是達到1800萬元的價格，且回購的常客比率多達5成，下訂後還需要等上9個月到一年才能拿到。

汪小菲在大S再婚後，因未付贍養費達500萬元，被申請財產扣押爆氣，連床墊沒換這件事情也讓他氣pupu，但大S的床墊來頭不小，是瑞典國寶級、被業界人士暱稱「床墊勞斯萊斯」的Hästens，其中最高等級Grand VIVIDUS旗艦系列，單價可以破千萬元，等同是睡在一棟房子上，網友得知價格還開玩笑表示：「我支持汪小菲把它搬走。」

在強調睡眠對健康很重要的現在，以藍白格紋床墊設計為標誌的Hästens海絲騰，獲得許多台灣高端貴客喜愛，其品牌講求自然理念，以堅硬的松木、溫暖的羊毛、可排濕的馬毛與自然的棉花、亞麻等構成，主要材質沒有化學原料，且以技術純熟的工匠製作，全球只有一個工廠，絕不採用外包製作。

Hästens床具體驗館進駐大台中（圖／業者提供）

而Hästens的床墊強調因為排汗性佳，又能保持溫暖，更容易進入深層睡眠，也能幫助身體修復、恢復精神，且讓身體更有支撐感，據之前體驗的人透露「感覺像睡在雲端上」，該床墊在台灣販售的款式，平均價格在250萬元至300萬元，品牌最高等級Grand Vividus旗艦系列甚至要價破千萬元，相當驚人。

汪小菲計較床墊的留言在網路上也引發網友支持，「把床墊還給汪小菲」、「奪床墊之仇誰能忍啊」、「我支持汪小菲把床墊拿走」。

關鍵字：

汪小菲, 大S, 海絲騰, Hästen

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