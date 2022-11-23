益生菌這3種NG吃法99%的人都會犯！別和油炸物、加工肉一起吃

文／C編

人的腸道就像是一個小型生態系統，裡面有很多的好菌運作，當然也可能有壞菌，想要擁有健康的身體，維持腸道健康其實非常重要，也能讓整體生活品質跟著提升，以下就盤點你不知道的3大益生菌小秘密，不是買了往嘴裡倒就好，時機、飲食都關鍵。

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1.吃錯時間等於沒吃

益生菌在進入腸道之前，必須先經過胃，而胃裡面的胃酸如果pH值很低，尤其是飯後2小時，pH值低於2，絕大多數的益生菌都會被消滅，只有少數存活下來，雖然現在有很多包埋技術想克服這道「魔王關卡」，但建議還是在飯前30分鐘或是飯中食用，可以最快、最好的抵達腸道。

2.不跟油炸、燒烤一起吃

吃對時間是基本，但下肚的食物也很重要，尤其是台灣人喜愛炸物、燒烤或含有亞硝酸鹽的加工肉品，但這類型的食材容易削弱益生菌的活性，更可怕的是亞硝酸鹽在酸性環境下，就會變亞硝酸胺，是致癌物質，建議少吃為妙。

3.膳食纖維應多攝取

想要讓腸道益生菌維持平衡，不是多吃、吃對就有用，最好配合富含膳食纖維、果寡糖的食物，像是海藻類、蕈菇、新鮮蔬菜、時令水果、五穀根莖等等，讓益生菌可以繁殖，促進機能正常。

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