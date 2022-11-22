營養師教「控制膽固醇」4大飲食原則　完全不吃油反而NG

▲營養師提醒，正確飲食能幫助控制膽固醇。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

一說到膽固醇，許多人都覺得頭痛，擔心膽固醇太高，但每次看到海鮮、炸物或大餐又難以控制想吃美食的慾望，常在健康和口慾中煩惱。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示其實膽固醇不只有壞處，對身體健康也有其重要性，因此控制好膽固醇才是重點，他就分享4大飲食原則，能降低「壞膽固醇」、提高「好膽固醇」。

很多人都覺得膽固醇是負面的，但蕭瑋霖表示，其實膽固醇跟身體機能息息相關，也有其重要性，所以也不能沒有它，而是該透過飲食控制好血膽固醇。正常來說，膽固醇於體內含量要小於200mg/dl，若是膽固醇大於240mg/dl就要特別注意。

他也提到，大家也常聽到「好的膽固醇」或「壞的膽固醇」之稱，但其實兩者都很重要。常見的好膽固醇叫做高密度脂蛋白膽固醇(HDL)，男性要大於40mg/dl，女性要大於50mg/dl，想提高HDL，最好的方式就是增加運動，以及適量的吃油脂，千萬不要不吃油。

而常被叫「壞膽固醇」的則是低密度脂蛋白膽固醇(LDL)，一般建議要小於130mg/dl。當LDL過多時，就會在血管裡累積，提高心血管疾病風險，所以不能太多。而想要降低LDL或是膽固醇總量，建議按照以下4個飲食原則。

＃增加蔬菜量



蔬菜可以增加膽固醇從糞便排出的機率，建議每餐至少攝取半個拳頭的蔬菜。

＃正確選擇油脂



有研究發現，攝取單元不飽和脂肪酸能幫助降低LDL，所以建議可以選擇橄欖油、苦茶油等油脂來使用。

＃限制肥肉、炸物攝取量



要減少飽和脂肪酸的攝取，最好的方式就是盡量避免食用肥肉及油炸物。

＃選擇合適的健康食品



健康食品方面，建議可選擇經國家健康食品認證的高纖燕麥榖奶，可幫助降低血中總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇，增加血中高密度脂蛋白膽固醇。

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