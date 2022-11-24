藍海饌「紅燒牛肉麵」下殺405元！80歲老師傅豆瓣醬讓湯頭靈魂湧現

文／C編

不想外出買飯、又不能總是吃泡麵，調理包正是懶得下廚、不會煮飯人的好選擇，「Her森森」推出「藍海饌 紅燒牛肉麵（2入裝*1盒）」，原價480元、特價405元，更厲害的是它曾拿下2022台北牛肉麵節調理組大獎，可見品質有保證，當然要買回家囤，想吃就吃超方便。

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▲藍海饌 紅燒牛肉麵（2入裝*1盒），原價480元、特價405元，點我購買。



藍海饌最早其實是代工廠起家，幫中、港、台三地許多知名大品牌代工食品，自從第二代接手之後，力拼轉型，把多年來的代工經驗，轉化為品牌養分，成立「藍海饌」，以大塊牛肉、天然食材燉煮，推出符合現代快節奏社會的牛肉麵調理包，更是在9月份獲得2022台北牛肉麵節調理組肯定。

這次得獎的「紅燒牛肉麵」也是「Her森森」首賣的口味，擺脫一般調理包化學、不健康的印象，利用嚴選的牛腱心，維持筋肉完美比例，並充分浸泡在牛骨、蔬菜、中藥材、紅蘿蔔與白蘿蔔等天然食材，熬煮的秘制配方牛肉湯裡，讓每一個肉塊都吸滿湯汁，一口咬下絕對爆漿又有嚼勁。

不只是配方用料都很實在，維持紅燒口味最關鍵的靈魂「豆瓣醬」，更是出自台灣在地、高雄岡山80歲老師傅之手，運用傳承多年的古早製法，釀造出具有多層次風味的豆瓣醬，讓整個湯頭味道更加到位，難怪一推出就成為團購熱銷的夯貨。

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▲藍海饌 紅燒牛肉麵（2入裝*1盒），原價480元、特價405元，點我購買。



「Her森森」上市「藍海饌 紅燒牛肉麵（2入裝*1盒）」，原價480元、特價405元，只要滾水煮麵6分鐘，並同時將牛肉調理包隔水加熱3到5分鐘，兩者合一就可以立刻上桌，想吃美食不用等，在家也能安心吃。