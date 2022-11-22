買奢華香水不會拍美照？宋江、TWICE娜璉愛心POSE教妳吸粉無數

記者李薇／台北報導

買奢華精品開箱，拍美照留念當然是必須，記錄下這珍貴的一刻，但每次都不知道怎麼拍出好看又時髦的照片，不妨就可以參考這兩大明星，不管是男是女這些POSE都可鹽可甜，只會比YA，當然就太落伍！

宋江：「臉頰愛心」帥氣迷人

日前出席帕爾瑪之水（Acqua di Parma）快閃店活動，只見他身穿一套黑色西裝，裡面搭配白色短版西裝外套，雙層次搭配搶眼又保暖，手拿格調系列無限木蘭淡香精，面對媒體一陣猛拍，他先是左手比YA、再換上C字「臉頰愛心」，立刻讓粉絲瞬間被迷暈。

宋江這次出席活動，手中握著的新歡，就是在8月才剛剛登台的格調系列無限木蘭淡香精，奢華香氣不管男女都適合，前調運用卡拉布里亞佛手柑、橙、檸檬帶出明亮鮮活的繽紛色彩，接著木蘭、沙巴茉莉、玫瑰、依蘭等花香緩緩注入，為整體香氣呈現豐富層次，最後廣藿香與麝香讓尾韻清爽淡雅，更加細緻悠長。

娜璉：「小鹿愛心」可愛活潑

TWICE成員娜璉在隊內是領唱又領舞的重要角色，精緻小巧的臉蛋擁有大批粉絲追隨，最近為時尚雜誌拍攝畫報，一連展演出多組美圖，除了以一身毛茸茸上衣搭配長髮，抱著大雪球展現溫柔仙氣，另一張更是直接把香水當成小鹿的鹿角，放在頭上比出超大愛心，直接進入撒嬌模式讓粉絲都直呼「這就是仙女吧」！

跟娜璉一起合拍的單品，出自Jo Malone聖誕限量系列，圓形瓶身是2022年才出的全新香味：歡樂雪花聖誕白苔與雪花蓮香水，搭配毛球配飾有夠萌；手比愛心的合影單品，則是歡樂雪花聖誕鼠尾草與海鹽香水、歡樂雪花聖誕午夜麝香與琥珀香水，圓形點點跟銀色亮粉蓋子設計，彷彿置身雪國，好夢幻。