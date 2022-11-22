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BALENCIAGA托特包花瓶、BV金銀編織超吸睛！「假日系列」亮點一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

又到了每年的派對季！精品也帶來Holiday限定系列歡慶，Bottega Veneta為經典包款換上全新金銀色調，而BALENCIAGA則是發揮創意推出「靈感假日系列」，無論是托特包造型花瓶或是刺釘裝飾的寵物碗，成為家中最搶眼的話題單品！

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta金色水滴耳環 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 歡慶佳節 Holiday 限定色系

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲CASSETTE 金色編織斜背包、 TURN 銀色編織手提肩背包。（圖／品牌提供）

為迎接年底派對佳節，Bottega Veneta特別推出限定色系，將標誌性包款Cassette 或是 Mini Jodie都換上金銀色調，閃出耀眼光澤，成為全身最醒目焦點。另也帶來小尺寸配件單品，如鑰匙圈、耳機套、小皮件，甚至是耳環、戒指、毛海圍巾，相當值得收藏。

BALENCIAGA靈感假日系列

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga Objects靈感生活系列形象照由紀實攝影師加布裡埃爾加林貝蒂拍攝 。（圖／品牌提供）

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Barbes托特包造型陶瓷花瓶；刺釘裝飾寵物碗；兔子造型熏香爐；Knife高跟鞋造型水晶花瓶 。（圖／品牌提供）

想要入手充滿玩味的設計，不妨考慮Balenciaga Objects靈感生活系列，此次針對家居選物、寵物服飾到香氛類產品等，一次注入全新靈感。顛覆輪廓推出Knife高跟鞋造型的水晶玻璃花瓶、Barbes托特包造型的陶瓷大號花瓶；也有與義大利知名瓷器品牌Ginori 1735共同打造的茶壺、碟子，甚至是刺釘裝飾的寵物碗。系列透過紀實攝影師加布裡埃爾加林貝蒂（Gabriele Galimberti）掌鏡拍攝，小朋友們身著Balenciaga童裝系列服飾，一旁擺放個性化品項，呼應童趣靈感。

Versace 2022年寵物用品系列

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲Versace 2022年寵物用品系列，Versace_Barocco寵物床 。（圖／品牌提供）

為大家同場加映Versace 2022年寵物用品系列，這次推出形狀各異的寵物睡床、項圈、以及柔軟浴袍，當然沒少了標誌性的 Versace 印花，遊走出奢華破表的宮廷風格，為家中主子帶來極致享受。

關鍵字：

Holiday, 限定, Bottega Veneta, BALENCIAGA, Versace

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