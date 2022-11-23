試・開箱／別亂買！有「小方塊」跟72%鋼印才是真馬賽皂　成分單純還能刷牙

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自ferachevaltw IG

隨著疫情趨緩，各國也紛紛解禁，出國再也不是遙不可及的夢想，當然，提到法國旅遊，馬賽皂無疑是很多人必買的伴手禮，超市、藥妝店都有在賣，價格也不會很貴，超大一顆洗澡、洗臉都好用，受到很多人歡迎，但你可能不知道，在法國，馬賽皂竟然還有這樣的小秘密。

1.遵循古法才有資格被稱為「馬賽皂」

市面上的馬賽皂百百種，很多人以為長得方方正正，上面有鋼印的就是馬賽皂，但其實並不盡然。

根據的馬賽皂歷史，是在1688年由法王路易十四欽定的一套製造標準法令，需要根據此製成製造的單品，才能稱得上是馬賽皂，而這規則極其嚴苛，不僅要在馬賽地區製造，甚至連油脂都只能用橄欖油，比例還要高達72%等等，每項都要符合，才得以販售。

但隨著時代的演變、科技進步，發現馬賽皂因為植物油成分高，有著起泡性差、皂體容易變軟的問題，後來又加上橄欖欠收，開始有所轉變，使用其他植物油代替，甚至開始添加很多添加物，像是香精、色素、增稠劑等等，才演變為現在看到的狀態。

其實，真正好的馬賽皂，不僅遵循古法大鍋爐製作，裡面的成份更是單純到不行，基本是由72%純植物油去皂化的單品，無香精、無色素、無防腐劑，並且有「小方盒」標章認證（SAVON DE MARSEILLE）以及72%鋼印，才是純正馬賽皂的證明。

▲右邊馬賽皂上面的小方盒子標章，代表的是遵循古法製作的法賽皂。



2.馬賽皂可以用來刷牙

以馬賽皂的製作過程來說，因為裡面僅含有天然成分跟油脂，所以老一輩的法國人會使用馬賽皂來刷牙，將牙刷過水沾濕之後，稍微沾取皂體，就可以拿來刷牙，不僅能達到清潔效果，還可以阻擋異味。

3.用馬賽皂來驅蟲

按照古法製作的馬賽皂，基本上沒有什麼薰衣草、玫瑰的香味，更別說那些五顏六色的色彩，有的就是天然橄欖油的味道、跟當兵般的墨綠色，而這種特殊氣味，蟲子特別討厭，所以法國人會把馬賽皂放在衣櫥角落、櫃子裡面，達到驅蟲的效果，同時可以去除不好的味道。

【推薦單品】

＃法鉑 橄欖油經典馬賽皂，200g、售價280元

直到現在，依舊恪守路易十四古法製程的法鉑（MARIUS FABRE）經典馬賽皂，目前已經是由第4代傳人接手家族事業，以製造出「最好的馬賽皂」為使命，將這個傳統文化持續保存下去，甚至因此成為法國總統府愛麗舍宮欽點的官方紀念品，不僅100%在法國製造，更曾印上國旗圖案，以示為法國遺產的一部分。

＃法拉夏 經典馬賽皂，300g、售價840元

1856年創立至今的法拉夏（Fer à Cheval）在法國已有百年歷史，同樣也是遵循古法製作馬賽皂，以獨特大釜熬煮、皂化，全程原料都不使用色素及香精，也拿下ECOCERT天然及有機產品認證，馬賽皂的成分除了橄欖油、水、蘇打跟鹽，沒有其他添加物，是極其天然的清潔製品。