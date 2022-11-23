代謝症候群易增加死亡風險！營養師：「三低一高」原則可改善

▲代謝症候群容易為健康埋下隱憂。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有聽過代謝症候群嗎？營養師高敏敏分享，代謝症候群不是病，但不理它會有很多病，世界衛生組織指出，慢性病造成每年全球4100萬人死亡，想要改善必須從謹記「三低一高」的健康口訣。

那麼如何才知道自己是否是代謝症候群患者呢？營養師高敏敏分享只要以下5項符合3項以上，即可判定為代謝症候群。

#腹部肥胖

男性的腰圍≧90cm(35吋)、女性腰圍≧80cm(31吋)，營養師指出，腹部肥胖就代表內臟脂肪堆積過多，也容易導致代謝異常。

#血壓偏高

當收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg，或是平常有在服用醫師處方高血壓治療藥物。

#空腹但血糖偏高

空腹血糖值≧100mg/dL，或是正在服用醫師處方治療糖尿病藥物。

#空腹三酸甘油酯偏高

空腹三酸甘油酯≧150mg/dL，或是服用醫師處方降三酸甘油酯藥物。

#高密度脂蛋白膽固醇偏低

男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。



會得到代謝症候群，簡單來說和不良生活習慣和遺傳因素息息相關，像是如果平時飲食習慣低纖、高糖、高油、飲酒，就容易導致內分泌失調，血糖上升。

若家中又有高血壓、糖尿病、高脂血症的，更可能導致代謝症候群，另外胰島素阻抗也可能使血液葡萄糖不容易進入細胞內，導致身體代謝出問題。

營養師提及代謝症候群，也是可以預防，或靠治療逆轉的，建議大家將健康飲食口訣「三低一高」記起來，三低就是低油、低糖、低鹽，一高就是高纖，就是多吃蔬果。

建議一天至少運動30分鐘、不抽菸並減少酒精攝取，同時適當發洩自己的壓力，可以多出門走走，如果不能改善也建議找醫師或尋求心理師求助，若對健康有疑慮，也可以定期做健檢，提早發現提早治療。

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