YG彩妝師曝韓團idol「3招快速消腫法」　輕鬆變回小臉人

▲ITZY成員彩領就曾在節目上透露自己的消腫小臉「秘密武器」。（圖／翻攝IG@itzy.all.in.us）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

你是否也很困擾明明自己不胖，但臉看起來就是腫腫的？又或是平時還好，但一睡醒總是容易水腫，臉看起來立刻大了一圈？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享3招韓國idol都在用的快速消腫秘訣，拍照、約會前急救快用，幫你去腫秒get小臉！

＃穴位按摩貼



大勢女團ITZY成員彩領曾在訪問中透露，就算前一天晚上吃拉麵，只要睡前在耳朵上貼穴位按摩貼，第二天就會消腫。朴東民更補充說明，穴位貼還可以貼在其他穴位擁有不同功能，像是可幫助減肥、促進消化、減壓、減輕腰痛等。

＃檸檬蜂蜜綠茶



朴東民表示，其實就是先前曾爆紅的女團減脂消腫水，只要簡單3種食材檸檬＋蜂蜜＋綠茶泡水就能完成，像是Apink的南珠和初瓏在演唱會上台前，都會在後台先喝一大杯。因為蜂蜜＋檸檬有很好的亮白效果，還能幫助消水腫，且綠茶還能潤腸，促進排便順暢的同時幫助消脂。

＃超簡單瘦臉操



因為上鏡容易膨脹，所以不論男團女團偶像都會努力養成巴掌臉，像是Seventeen的夫勝寬就曾在綜藝節目裡親自示範過自己的瘦臉操，操作起來也很簡單。

先把手放在胸口位置，慢慢抬起頭，讓頭向後倒到最大極限，要感受到脖子有拉扯感，常常這樣做就能幫助改善水腫、雙下巴。

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