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精品LINE貼圖免費下載！FENDI熊貓家族、VERSACE實用早安圖必收

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記者鮑璿安／台北報導

年底派對季節已經到來，不少精品都帶來了全新貼圖提供大家免費下載，無論是FENDI旗下可愛的「Fendidi」卡通熊貓，或是Versace打造的貓咪「Verlion」，都穿上新造型與大家打招呼了，立刻動動手指下載去！

FENDI全新假日系列貼圖

▲▼精品貼圖綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼精品貼圖綜合 。（圖／品牌提供）

▲FENDI帶來全新假日系列貼圖，熊貓Fendidi親切打招呼 。（圖／品牌提供）

FENDI帶來全新假日系列貼圖，共有16種不同的款式超豐富，皆為日常對話中常用的表情符號，包括有：愛心、HELLO、THANK YOU、OK!、LOVE YOU等，其中主角Fendidi家人身著FENDI最新冬季限定系列Winter Capsule 新裝，感受到滿滿的冬意，只要加入FENDI TAIWAN官方line帳號好友即可免費下載。

免費下載FENDI 假日系列LINE 限時貼圖連結

VERSACE 首度發表官方LINE主題貼圖

▲▼精品貼圖綜合 。（圖／品牌提供）

▲小貓咪Verlion與Odissea運動鞋一同相處  。（圖／品牌提供）

Versace帶來品牌官方LINE的原創角色「Verlion」， Verlion是一隻害羞乖巧的小貓咪，他的新朋友美杜莎送他一頭威風的獅子鬃毛，讓他從此不再膽小沒自信。專為Verlion打造了8個不同可愛的表情，並結合品牌全新Greca Goddess迷宮女神包及Odissea運動鞋等時髦配件，期限截至2022年11月24日止，快把握免費下載貼圖的機會。

免費下載Versace限時貼圖連結

Burberry與沙盒遊戲Minecraft跨界合作貼圖

▲▼精品貼圖綜合 。（圖／品牌提供）

▲Burberry 與沙盒遊戲Minecraft跨界合作貼圖 。（圖／品牌提供）

Burberry 為揭幕台北 101 全新精品旗艦店，特別與沙盒遊戲Minecraft跨界合作，打造了一系列聯名貼圖提供大家下載，刻畫出多元的人物面貌展開冒險，加入Burberry的Line官方帳號好友，即可免費下載。

免費下載Burberry 限時貼圖連結

關鍵字：

精品, 貼圖, LINE, 免費, FENDI, VERSACE, Burberry

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