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凱特王妃斗篷裝美到網友喊「王后」　黛妃最愛冠冕加持秀女神氣勢

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▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國國王查爾斯三世（右二）舉行登基後首場國宴，接待南非總統拉瑪佛沙（左二）。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國國王查爾斯三世昨主持繼位後第一場國是訪問，接待南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）伉儷，王儲威爾斯親王威廉與凱特王妃也一同接待，向來是媒體寵兒的凱特王妃於國宴時穿著英國設計師品牌Jenny Packham白色斗篷式禮服，肩膀處綴滿水晶珠繡，華麗且優雅，配上已故婆婆黛安娜王妃生前最愛的Lover’s Knot冠冕與珍珠鑽石耳環，網友盛讚「美極了」，還有網友直接喊她「Queen」（王后）。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（左）舉杯歡迎南非總統拉瑪佛沙，她戴黛安娜王妃生前最愛的Lover’s Knot冠冕、珍珠鑽石耳環與女王傳承的珍珠手鍊。（圖／路透社）

王室成員常藉著珠寶傳達深刻意涵，凱特王妃也不例外，國宴場合她通常選擇戴上女王伊莉莎白二世祖母瑪麗王后1914年委託珠寶商House of Garrard創作的Cambridge Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕，因為此款為黛安娜王妃生前最愛的設計；而剛繼位為王后的卡蜜拉，昨則首次戴著藍寶石與鑽石比利時冠冕，以及藍寶石鑽石項鍊，都是女王伊莉莎白二世生前的珍藏。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特王妃一襲白色斗篷式禮服肩膀處點綴水晶珠飾，出自英國設計師品牌Jenny Packham。（圖／美聯社）

而代表身分頭銜的珠寶，也隨著世代交替不斷傳承，昨上午凱特王妃參與歡迎南非總統的儀式中，第一次別上代表威爾斯王妃頭銜的羽毛胸針，徽章式設計呈現插著三支羽毛的王冠，最初的擁有者是1863年以丹麥公主身分嫁到英國王室的亞歷山德拉王后，她傳給兒媳瑪麗王后，再一路傳給黛安娜王妃，她不幸車禍離世後轉由卡蜜拉收藏，卡蜜拉一直避開黛安娜王妃戴過的珠寶，唯獨這件象徵「王位繼承人妻子」的胸針，是兩人唯一都使用過的珠寶，現在已傳承給凱特王妃。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲昨白天凱特王妃參加歡迎南非總統儀式，凱特穿Emilia Wickstead洋裝，並首度別上代表威爾斯王妃身分的羽毛胸針。（圖／路透社）

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關鍵字：

凱特王妃, 王后卡蜜拉

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