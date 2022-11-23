GUCCI創意總監驚傳將退出品牌！Alessandro Michele時代恐畫下句點

記者王則絲／外電報導

繼昨日Raf Simons宣布結束同名品牌，今（23日）又傳出足以衝擊時尚圈的消息？據外媒《WWD》報導，有消息人士指出GUCCI創意總監Alessandro Michele將可能退出GUCCI，目前所屬開雲集團（Kering）尚未回覆，令時尚迷們不禁猜想，難道Alessandro Michele創造出的華麗風格、如花花世界般的GUCCI即將就此畫下句點嗎？

▲Alessandro Michele。（圖／品牌提供）



Alessandro Michele曾在FENDI工作，從2002年起就於GUCCI就職，與Tom Ford合作，並自2015年1月接替Frida Giannini的位置、擔任創意總監至今；GUCCI在Alessandro Michele的接掌下風格轉變巨大，從古典優雅轉化為怪奇、復古、鮮明的繁華元素；他開始模糊性別的界線，更放大了讓他恣意揮灑創作的空間，他最喜歡翻出品牌歷史進行升級改造，將檔案庫中的眾多設計重新變成他的模樣，對此，他做得非常成功，同時亦達到品牌年輕化的目標。

在Alessandro Michele任期內，GUCCI毫無懷疑是精品界龍頭之一，不只挺過了疫情的黑暗時期，展開與BALENCIAGA、The North Face、adidas的世紀聯名，還歷經了GUCCI 100週年⋯⋯早先舉辦的時裝秀「TWINSBURG」更以68對雙胞胎走秀驚艷眾人，確實為品牌帶來了驚人的成長以及爆量的話題度。

據外媒報導，開雲集團首席執行官 François-Henri Pinault似乎想積極引領集團旗下明星品牌轉向，以勾起民眾更大興趣，繼換下原先Bottega Veneta的Daniel Lee後，接著可能會對GUCCI做出類似舉動，而Alessandro Michele是否真將離開，也許會在明年初米蘭男裝周前公布。

►結束27年旅程！Raf Simons同名品牌宣布關閉 2023春夏是最後一季