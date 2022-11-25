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Kendall Jenner微辣穿搭學　削尖背心是標配、「無褲時尚」凡人難駕馭

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實習記者黃麗頻／綜合報導

身為卡戴珊家族的一員，超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）一出生便受鎂光燈的注目，近期才傳出她與交往兩年的NBA球員Devin Booker分手，不過這似乎並不影響她的心情，甚至換上「下衣失蹤」的大膽造型亮相於洛杉磯街頭；此外，有別於家族成員的浮誇風格，坎達爾珍娜的穿搭時而性感、時而帥氣，深受不少粉絲的喜愛，以下精選5款坎達爾珍娜的造型單品，一起來學她的穿搭哲學！

＃下衣失蹤超時尚

身穿Bottega Veneta 2023春夏系列，坎達爾珍娜近日一襲「下衣失蹤」的造型成功引起熱議，「無褲時尚」似乎是2023春夏的流行趨勢，以半透明的黑色褲襪代替緊身褲，隱約透出黑色底褲，成就若隱若現的性感美，腳踩著同色系的尖頭高跟鞋，再配上BV新款的Sardine手袋，手捧著一束新鮮燦黃的向日葵，為整體造型添了一絲生氣，更顯活潑不呆板。

▲Kendall Jenner。（圖／翻攝自IG@kendalljenner,@kendalljenners.style,@danixmichelle,品牌提供）

▲坎達爾珍娜換上BV秀款亮相於洛杉磯街頭。（圖／翻攝自IG@danixmichelle、品牌提供）

＃削尖背心是標配

若你是坎達爾珍娜的粉絲，想必知道「削尖背心」時常出現在她的穿搭中，看似簡單平凡的素色背心，不論是當作穿搭重點，或是點綴的配角，總能發揮得淋漓盡致；身穿黑字印花的白色背心，利用低腰牛仔裙輕鬆呈現看比賽的悠閒自在，而另一套淡藍色的背心，配上白色不規則A字裙及銀色細高跟鞋，簡單搭配就將復古風格拿捏得恰到好處。

 ▲Kendall Jenner。（圖／翻攝自IG@kendalljenner,@kendalljenners.style,@danixmichelle,品牌提供）

▲削尖背心常出現在坎達爾珍娜的私服中。（圖／翻攝自IG@kendalljenners.style）

＃牛仔褲打造休閒氛圍

牛仔褲不管在什麼季節都是百搭單品，在風格轉變上更是怎麼搭都好看，坎達爾珍娜十分擅長牛仔褲的搭配，只見她僅穿上簡單的藍色牛仔褲，配上黑色平口上衣，整體穿搭焦點著重於微浮誇的公主袖，看似休閒卻帶點微微的時髦感；另外，坎達爾珍娜也喜歡穿著同色系的服裝，簡單黑色T恤配上黑色牛仔褲，連包包與鞋子也遵循同色系模式，整體清爽率性，絕對是必學穿搭！

▲Kendall Jenner。（圖／翻攝自IG@kendalljenners.style）

▲坎達爾珍娜十分擅長牛仔褲的搭配。（圖／翻攝自IG@kendalljenners.style）

＃大衣成就霸氣御姐

在秋冬的衣櫃裡頭，「大衣」絕對是出鏡率最高的單品之一，身為時尚超模，坎達爾珍娜的衣櫃裡絕對不會缺少這件單品，不論何種材質的大衣，不難看出她喜歡利用簡單的搭配，襯托出她獨有的風格；像是白T加上棉褲，外罩皮質大衣，既休閒又不失帥氣，或是短版白T配上牛仔褲，搭配鵝黃色的大衣，腳踩黑色高筒靴，散發出時尚氣勢，絕對能成為今年冬天的「大衣穿搭指南」。

▲Kendall Jenner。（圖／翻攝自IG@kendalljenners.style）

▲坎達爾珍娜根本「行走的大衣穿搭指南」。（圖／翻攝自IG@kendalljenners.style）

＃針織背心添增亮點

不只性感，坎達爾珍娜的中性風格，也是許多人崇尚的穿搭之一，像是這套「假期穿搭」，她以黑色作為造型基底，搭配色彩繽紛的針織背心，儘管背心顏色鮮明，卻因爲色彩的低飽和度，讓整體造型看起來溫暖、放鬆，不僅如此，坎達爾珍娜也曾以白色作為基底，同樣選擇低飽和度的撞色系針織背心，輕鬆打造90年代的復古風。

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關鍵字：

Kendall Jenner, 坎達爾珍娜, 穿搭, 中性穿搭, 牛仔褲, 復古風, BV, 同色系

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