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四款以黛妃為名的包包　Gucci Diana優雅實用、Tod's Di Bag華麗回歸

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

黛安娜王妃是大家心中永遠的時尚偶像，基本上她只要背上哪一款包，就會造成那款包熱賣。從Lady Dior到Gucci Diana，今天就來看看除了Dior、Gucci之外，還有哪些品牌是她的愛牌？這些包包把優雅融入設計，更將時尚與風格融入生活，讓大家永遠記得黛安娜王妃的風采。

Dior

Lady Dior可以說是Dior最長紅、最經典的包款，在馬鞍包問世之前，Lady Dior就是Dior這個品牌的經典形象，圓潤優雅的提把，由品牌經典藤格紋打造包身，在包包上盡顯高訂工藝，一看到就讓人想起黛安娜王妃。

▲黛妃,Lady dior 。（圖／品牌提供）

▲黛妃,Lady dior 。（圖／品牌提供）

▲黛安娜王妃鍾愛的Lady Dior。（圖／品牌提供）

Lady Dior誕生於1994年，原本的名字叫「Chouchou」，在法文中有可愛、親愛的意思。在1995年，由時任法國第一夫人貝娜黛特席哈克（Bernadette Chirac）做為禮物送給她，從此開啟這個包款的傳奇生涯，並在1996年取得黛安娜王妃的同意，從此「Lady Dior」就成為這個包款的正式名稱，而今年更復刻1996年她出席Met Gala時，選用的水鑽緞面Lady Dior，限量200個。 

▲LADY DIOR 。（圖／品牌提供）▲LADY DIOR 。（圖／品牌提供）

▲Dior復刻推出黛安娜王妃出席1996年Met Gala時，所選用的緞面Lady Dior。（圖／品牌提供）

Gucci

竹節包一直是Gucci的一大特色，從1947年第一顆Gucci Bamboo問世就成為眾人收藏的心頭好，連黛安娜王妃也不例外，不過在90年代初，狗仔捕捉到她背著的Gucci Bamboo卻長得和以往的竹節包款完全不同。

這款誕生於1991年的「Gucci Diana」從名字就知道是為了黛安娜王妃所設計，容量超大的托特包身，簡單幹練的設計也方便黛妃去進行各種非官方活動，在2021年由Gucci前創意總監Alessandro Michele重新復刻，讓這款包包回到大眾視野，並且和當年一樣引起轟動。

Tod's

TOD'S的Di Bag在1997年問世之後，就讓黛安娜王妃一背再背，各種場合都能見到它的身影，以她擅長運動、熱愛自由的天性所設計，簡單優雅的大容量，讓這顆包包能夠應對不同情況，從商務到休閒都能一手包辦。


在2022秋冬的秀場上也看見Tod's重新復刻當年黛安娜王妃手上的經典款「Di Bag」，從符合日常，帶著口紅粉餅就能輕裝上陣的迷你尺寸，到能夠滿足五天四夜旅行的特大號旅行袋，本季推出四種尺寸，多種場面一應俱全，同時也提供訂製服務，讓妳輕鬆出行，不用怕撞包。

Ferragamo

除了上面提到的包款之外，更不能忘了黛安娜王妃也熱愛Ferragamo，在不同的照片中都能看到她背不同顏色的Diana Clutch，更有許多人懷疑她是否直接包色，不過亮面皮革配上品牌經典的「Gancini」金扣又有誰能抗拒呢？

但最為經典的還是黛安娜王妃在1994年6月穿上的「復仇洋裝」，她不顧英國皇室認為不檢點的緊身迷你裙，穿上全黑色的低胸露肩洋裝，手上拿著的是Ferragamo最經典的Viva Bow手拿包，也是在這晚英國國王查爾斯三世終於公開承認出軌，而在這樣荒唐甚至讓人難堪的日子，黛安娜王妃選擇大膽性感的穿搭表達不滿。

黛安娜王妃的不同面相就像這些精品包一樣，「Lady Dior」代表的是皇室、壓抑的她，而「Gucci Diana」是她日常生活、有些隨性的模樣，「Di Bag」則是讓她可以隨時在媽媽和王妃這兩個身分中轉換，而「Diana Clutch」則表現出她並非完美，用不同的心情去面對每一天。無論如何，雖然黛安娜王妃辭世25年，但她絕佳的品味和「人民的王妃」這個鮮明、溫暖的形象將永遠長存人們心中。

►《王冠》女星再現黛妃神韻！　一襲低胸繞脖禮服美翻紅毯

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關鍵字：

黛妃, Dior, Gucci, Tod’s, Ferragamo

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