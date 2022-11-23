200萬寶格麗項鍊讓天后們三連撞　蕭亞軒領先蔡依林一年戴上

▲寶格麗品牌代言人蔡依林佩戴B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石項鍊 ，2,096,000元。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）受羅馬競技場啟發的B.zero1系列珠寶，是不少時尚潮人必備首飾，品牌不斷推陳出新壯大陣容，讓時尚迷能發揮創意疊搭，當中一款要價2,096,000元的B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石項鍊，竟讓演藝圈天后們上演「三連撞」，包括品牌代言人蔡依林與南韓女團BLACKPINK成員Lisa都戴過，蕭亞軒更領先雙姝近1年，去年就戴著亮相了。

▲蕭亞軒去年在家敷臉，一身休閒打扮搭配百萬寶格麗B.zero1 Rock Chain鑽石項鍊。（圖／翻攝hsiaoelva IG）





▲Lisa也戴過同款寶格麗B.zero1 Rock Chain鑽石項鍊。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

蔡依林近日為寶格麗B.zero1系列拍攝形象照，她戴上B.zero1 ROCK系列白Ｋ金項鍊、B.zero1 Logo系列白Ｋ金手環、B.zero1系列白Ｋ金鑲鑽手環與BVLGARI BVLGARI玫瑰金和精鋼腕錶，展現個性魅力，如此時髦的打扮，不僅與同為代言人的Lisa撞了同款項鍊，也和品牌VIP蕭亞軒「撞鍊」，蕭亞軒去年10月底po出躺在沙發上敷右臉頰的照片，一身休閒裝扮搭配200萬的寶格麗鑽石項鍊，洩露貴婦身價。

▲寶格麗B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石項鍊 ，2,096,000元。

另一走入明星們日常的珠寶，是Tiffany & Co.靈感源自紐約建築的HardWear系列，鍊結扣環的設計酷味十足，中性風格深受時尚男女追捧。Tiffany代言人、BLACKPINK成員ROSÉ即是忠實擁護者，私服穿搭少不了HardWear系列項鍊、耳環或手鍊；電影《神力女超人》女星蓋兒加朵（Gal Gadot）也熱愛此系列，疊戴兩條粗細不同的K金鍊結手鍊已成為日常。

▲ROSÉ私服穿搭少不了Tiffany HardWear系列珠寶。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）





▲蓋兒加朵疊戴兩條Tiffany HardWear系列手鍊已成日常。（圖／翻攝gal_gadot IG）

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