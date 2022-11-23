fb ig video ETtoday search mobile

200萬寶格麗項鍊讓天后們三連撞　蕭亞軒領先蔡依林一年戴上

>

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲寶格麗品牌代言人蔡依林佩戴B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石項鍊 ，2,096,000元。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）受羅馬競技場啟發的B.zero1系列珠寶，是不少時尚潮人必備首飾，品牌不斷推陳出新壯大陣容，讓時尚迷能發揮創意疊搭，當中一款要價2,096,000元的B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石項鍊，竟讓演藝圈天后們上演「三連撞」，包括品牌代言人蔡依林與南韓女團BLACKPINK成員Lisa都戴過，蕭亞軒更領先雙姝近1年，去年就戴著亮相了。

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲蕭亞軒去年在家敷臉，一身休閒打扮搭配百萬寶格麗B.zero1 Rock Chain鑽石項鍊。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa也戴過同款寶格麗B.zero1 Rock Chain鑽石項鍊。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

蔡依林近日為寶格麗B.zero1系列拍攝形象照，她戴上B.zero1 ROCK系列白Ｋ金項鍊、B.zero1 Logo系列白Ｋ金手環、B.zero1系列白Ｋ金鑲鑽手環與BVLGARI BVLGARI玫瑰金和精鋼腕錶，展現個性魅力，如此時髦的打扮，不僅與同為代言人的Lisa撞了同款項鍊，也和品牌VIP蕭亞軒「撞鍊」，蕭亞軒去年10月底po出躺在沙發上敷右臉頰的照片，一身休閒裝扮搭配200萬的寶格麗鑽石項鍊，洩露貴婦身價。

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲寶格麗B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石項鍊 ，2,096,000元。

另一走入明星們日常的珠寶，是Tiffany & Co.靈感源自紐約建築的HardWear系列，鍊結扣環的設計酷味十足，中性風格深受時尚男女追捧。Tiffany代言人、BLACKPINK成員ROSÉ即是忠實擁護者，私服穿搭少不了HardWear系列項鍊、耳環或手鍊；電影《神力女超人》女星蓋兒加朵（Gal Gadot）也熱愛此系列，疊戴兩條粗細不同的K金鍊結手鍊已成為日常。

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ私服穿搭少不了Tiffany HardWear系列珠寶。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲蓋兒加朵疊戴兩條Tiffany HardWear系列手鍊已成日常。（圖／翻攝gal_gadot IG）

►凱特王妃斗篷裝美到網友喊「王后」　黛妃最愛冠冕加持秀女神氣勢

►小禎與前夫合力為女兒存珠寶　爆「孩子的爸金庫比較大」

 

關鍵字：

蔡依林, Lisa, 蕭亞軒, 寶格麗, BVLGARI, Tiffany, Rose, 蓋兒加朵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃斗篷裝美到網友喊「王后」　黛妃最愛冠冕加持秀女神氣勢

凱特王妃斗篷裝美到網友喊「王后」　黛妃最愛冠冕加持秀女神氣勢

50歲西班牙王后黑西裝好時髦　袖口羽毛呼應28萬香奈兒耳環

50歲西班牙王后黑西裝好時髦　袖口羽毛呼應28萬香奈兒耳環

買了不心痛的聖誕錶出列　CITIZEN、CASIO旗下女孩牌吸目光

買了不心痛的聖誕錶出列　CITIZEN、CASIO旗下女孩牌吸目光

摩納哥王室把香奈兒當制服穿　「最美王子妃」Dior紅裝突圍 拜登高顏值孫女婚紗美翻　刺繡頭紗長近一層樓好夢幻 金馬時尚／最辣、最貴氣都是賈靜雯！　胸前大開亮7000萬珠寶 周杰倫MV、和媽媽談心都有德藝術家大作入鏡　抽象畫估價破3億 鯨鯊斑點點綴CITIZEN面盤　四角護罩潛水錶辨識度超高 68歲林青霞狀態好到「360度都能拍」　4億卡地亞珠寶上身唱京戲 風・Luxury／曾馨瑩走時尚尖端戴鍊帶夯錶　沛納海也推貴金屬版本

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面