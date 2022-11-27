6款精品保溫瓶時尚兼具環保！LV老花輕盈小巧、Prada CP值最高

實習記者黃麗頻／綜合報導

為了永續環境發展，日前台北市政府宣布，從2022年12月1日開始，將「禁用一次性塑膠杯」，鼓勵民眾自帶環保杯，不僅能減塑還能享有折扣，盼望能藉此達到永續的終極目標，以下特搜6款精品保溫瓶，成為環保小尖兵的同時，還能兼顧時尚！

＃Louis Vuitton

▲Louis Vuitton保溫瓶，NT$66,000。（圖／翻攝自Louis Vuitton官網）

將經典標誌Monogram圖案刻在瓶身上，打造出時尚效果，LV這款保溫瓶取材自遊牧主題，承襲「旅行DNA」，保熱、保冷都不是問題，270毫升的容量輕盈小巧好攜帶；水瓶外附有Monogram帆布保護套，以及使用天然牛皮製成、供以攜帶的肩帶，毫不費力就能一展優雅姿態！

＃Dior

▲Dior Aqua水樽連肩帶，NT$27,000。（圖／翻攝自Dior官網）

主打可保持12小時的熱飲及24小時的冷飲溫度，Dior Aqua保溫瓶飾有Oblique主題圖案，將「DIOR」標誌雷射刻印在瓶身，水瓶更配備可拆卸式調整型「CHRISTIAN DIOR」尼龍緹花和顆粒小牛皮肩帶，既可斜背，亦能放入包包，容量更有500毫升，讓你喝飲料還能保有時尚！

＃Fendi & 24Bottles®

▲Fendi & 24Bottles® 聯名設計保溫瓶，NT$32,500。（圖／翻攝自Fendi 官網）

與24Bottles聯名，Fendi推出以100％不鏽鋼製成的保溫瓶，並以「FF」的標誌裝飾瓶蓋，同樣主打「冷飲保溫24小時、熱飲保溫12小時」，保溫瓶套具有棕色FF主題圖案，更使用100％純小羊皮製成，加上可調整、拆卸式肩帶，方便攜帶、百搭又實用！

＃Balenciaga x Adidas

▲Balenciaga x Adidas 聯名設計保溫瓶，NT$10,300。（圖／翻攝自IG@bellahadid,Balenciaga官網）

被譽為「年末最受矚目合作」，巴黎世家與愛迪達共同推出一系列商品，結合運動和時尚雙元素，碰撞出獨一無二的火花；這款聯名設計保溫瓶，融入大量的運動風和質感屬性，750毫升的大容量，不僅適合帶去上班，連下班運動都適用，看看Bella Hadid喝水的模樣，是不是超時尚。

＃Longchamp

▲Longchamp ÉPURE，NT$7,200。（圖／翻攝自Longchamp官網）

比起其他品牌，Longchamp保溫瓶的價錢相較親民些，500毫升的容量，以及杯套飾有Longchamp標記，隨時提醒行動補水，不銹鋼的外觀配飾淡綠色條紋相得益彰，利用牛皮將杯套設計成管狀，結構堅固且耐用，整體造型低調，默默展現出高雅的生活態度。

＃Prada

▲Prada不鏽鋼保溫水樽，NT$5,300。（圖／翻攝自Prada官網）

CP值最高！原為季節性商品的保溫瓶，目前已加入常態商品的行列，同樣容量為500毫升，Prada的價錢更為親民，設計中涵蓋滿滿的機能性，更在不銹鋼的材質鍍上優雅的金屬潤飾，再以經典絹印標誌點綴，富含質感意味，加上吊扣設計，掛在皮帶或包包上都超級時髦，真的不收不行。

►5款「大容量精品包」推薦！LV Capucines值得投資、雙T印花超優雅

►蒲公英環保衛生紙150抽只要12元，整年份直接囤起來