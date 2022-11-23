賈靜雯「上下全開」性感破表　臉部靠Tiffany百萬新耳環打光

▲賈靜雯金馬獎造型火辣，搭配Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

賈靜雯於本屆金馬獎頒發最佳男主角獎，一襲「上下全開」露胸又露腿的黎巴嫩設計師品牌Mônot黑色禮服，搭配總價逾7000萬元的Tiffany & Co.珠寶，成為今年金馬獎最辣、最貴氣巨星，為她臉部「打光」的鑽石耳環出自Tiffany最新Edge系列，雙排鑽流洩而下，線條簡潔但璀璨無比。

▲賈靜雯戴的Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環，1,085,000元。

Tiffany Edge系列風格俐落，由鉑金鑲嵌雙排明亮式切割鑽石排出直線或圓圈，再於兩環重疊處點綴18K金，好似將兩者緊密「扣上」，款式除了賈靜雯於金馬獎所戴的垂墜式耳環，還有圈式耳環、項鍊、寬或窄版戒指與手環等，以雙色金設計吸睛。

▲Tiffany Edge鉑金與18K金環形鑲鑽項鍊大型款（左）680,000元，寬版鑲鑽手環645,000元。





▲Tiffany Edge鉑金與18K金窄版鑲鑽戒指（左）187,000元，環形鑲鑽耳環 373,000元。



簡約設計不受潮流更迭影響，讓人看不膩，卡地亞（Cartier）Étincelle de Cartier系列珠寶是最佳代表，將奢華隱於日常，以鋪鑲鑽石突顯細膩線條，無論是細緻的線戒、婚戒或交錯線條的戒指，以及不同尺寸的圈式耳環、單圈鑽手環，都是能與各種服裝風格完美搭配的款式，也因簡潔線條而更容易與其他首飾混搭，輕鬆穿戴出專屬的時尚風格。

▲卡地亞Étincelle de Cartier系列鑽石手環（左）234,000元，交錯線條的玫瑰金戒指193,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

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