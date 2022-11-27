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忽冷忽熱一件帽T就能應付　小花刺繡、Balenciaga粉紅馬丁尼滿足少女心

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

最近的天氣忽冷忽熱，穿短袖太少，穿針織衫又太多，因此有保暖擋風的帽T就成了最佳穿搭選擇，精選3款精品款式，Prada全黑低調又奢華，Balenciaga更與樂團Pink Martini一同推出聯名系列，粉紅色配上可愛童趣的印花讓人少女心爆棚。

Prada

今年Prada又推出經典款帽T，以全黑帽T帶出品牌的前衛與時尚感，棉與尼龍混紡加上立體的箱型剪裁可以修飾身材，如果天氣變冷想加內搭，穿在裡面也絲毫不會影響到整件帽T的輪廓，而胸前的刺繡Logo則是做出有如浮雕的效果，低調而奢華。

▲Prada帽T低調奢華的時尚外觀，讓人難以抵抗。（圖／翻攝自Prada官網）

▲Prada帽T低調奢華，讓人難以抵抗。（圖／翻攝自Prada官網）

Balenciaga

Balenciaga這次與樂團Pink Martini一同推出聯名系列，樂團以多元的音樂類型，以及對於社會問題的注意，創造一系列輕鬆愉快的音樂，所以這次Balenciaga也一改先前酷黑的形象，以溫暖柔和的粉紅色配上可愛童趣的印花，滿足每個時尚迷的的少女心。

▲Balenciaga和樂團Pink Martini推出的聯名帽T，滿足每個人的粉紅色少女心。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

▲Balenciaga和樂團Pink Martini推出的聯名帽T，滿足每個人的粉紅色少女心。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

Patou

巴黎品牌Patou，以一系列精緻可愛配色的Logo短T收穫全球女生的關注和喜愛，今年秋冬推出的繡花帽T更是讓人愛不釋手，優雅的薰衣草紫配上Oversized的版型，不要以為紫色很難搭配，Patou精湛的調色技巧讓妳怎麼穿都好看，帽T上方的小花刺繡更是點睛之筆。

▲Patou秋冬的小花刺繡帽T，溫柔粉紫超可愛。（圖／翻攝自Patou官網）

▲Patou秋冬的小花刺繡帽T，溫柔粉紫超可愛。（圖／翻攝自Patou官網）

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關鍵字：

Prada, Balenciaga, Patou, 帽T

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