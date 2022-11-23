新光三越站前周年慶12／1開跑　祭5千項點數優惠史上最多

▲新光三越站前店周年慶12／1開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

百貨周年慶進入最後一波，新光三越站前店周年慶將在12／1登場，推出全館累計滿5,000元送5,000點；化妝品單筆滿2,000元送2,000點，且針對10月周年慶開跑至今，累計許多點數未使用的會員，祭出5000項點數換購、加購等優惠方案，首四日再推「點數變現金」活動，於APP上扣50點兌換500元電子抵用金。

新光三越旗下最後一波周年慶台北站前店，從12／1至12／14期間，推全館累計滿5,000元送5,000點；化妝品單筆滿2,000元送2,000點；大家電、法雅客、iStore單筆滿萬送5,000點，會員首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points。

周年慶優惠即將收尾，在秋冬即將來臨的季節性商品包括大衣、靴子、冬被等都推出比前檔更低的特價，業者表示最低可降至1.5折，還祭出多達11波的開門禮，消費者只要在APP上索券，憑當日消費即可兌換民生用品、宜蘭伴手禮、美妝旅行組等。

而針對前幾波周年慶會員累積的點數，站前店也推出多項點數兌換商品供消費者做選擇，包括扣15000點就可換到價值2,080元的日本BRUNO人體感應電暖器、扣39900點可兌換雙全生活館 3L濾淨瞬熱式飲水器，價值約5,490元。

此外也能兌換餐飲抵用金，包括扣2000點可換藍象廷抵用券500元；扣50點可兌換勝博殿、豆腐村100元抵用金，連美妝小物都可換，扣100點可換價值460元的CLARINS阿爾卑斯純淨潔顏乳50ml、扣800的可換價值875元的RMK 新隔離霜15ml+UV防護乳8g。

▲京站2022周年慶祭出高回饋。（圖／業者提供）

位於台北車站的京站周年慶，也從11／16至12／12期間開跑，推出全館線上／線下當日消費滿3,800元送400元抵用券；3C家電單筆滿1萬元送500元抵用券，首五日11／16至11／20期間會員卡友推額外加碼，全館消費3,800元送600元抵用券（400商品贈券+200限定贈券）；3C家電單筆滿1萬元送1,000元抵用券。