時尚羽絨衣當道　Jil Sander+特殊撞色絕美、喀什米爾之王是奢華天花板

實習記者蔡孟廷／綜合報導

今年強冷空氣報到，終於可以拿出衣櫃裡的羽絨衣，但羽絨衣穿搭總是看起來太臃腫，所以一直是個「食之無味，棄之可惜」的單品。近年越來越多品牌讓羽絨衣脫離實穿而不美觀的象限，不如趁現在折扣季趕快入手，在過年期間美美的出遊！

Jil Sander+

做為Jil Sander的戶外支線，Jil Sander+能夠嫻熟掌握機能與極簡之間的平衡，本季推出外套採雙層設計，內層是傳統的拉鍊，而外層採用截然不同的綁帶形式，不禁讓人想起和服腰帶，內層與外層的撞色也讓人意想不到，可拆卸的袖子讓這件外套能有更多元的穿搭方式。

▲Jil Sander+今年推出的雙層綁帶羽絨衣讓人想到和服，雙層設計充滿驚喜。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

Moncler x JW Anderson

Moncler做為羽絨之王，一直不停在探索時尚與羽絨衣之間的可能性，聯名新生代設計鬼才JW Anderson，雙方碰撞出充滿奇想與創意的火花，這件外套的材質並不是聚酯纖維，而是採用粉紅色丹寧布，大毛領設計為這件羽絨衣在保有童趣的同時，也增加了華麗感。

▲利用粉色丹寧打造羽絨衣，可愛童趣，而大毛領帶有華麗感，碰撞出多變風格。（圖／翻攝自Moncler官網）

Brunello Cucinelli

以低調奢華聞名的「喀什米爾之王」Brunello Cucinelli今年把羽絨衣推到奢華天花板，把柔軟納帕軟皮作為主要材質，領口處更是拼接品牌最著名的頂級喀什米爾羊絨羅紋，在縮口保暖的同時，更重視到與脖子接觸時的親膚度，利用皮革所製成的外層不僅可以更好的防風，還降低羽絨衣跑絨的風險。

▲Brunello Cucinelli利用皮革創造低調奢華，讓羽絨衣升級成奢華精品。（圖／翻攝自24S、Brunello Cucinelli官網）