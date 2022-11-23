韓韶禧短髮造型超殺！霸氣登BALENCIAGA「辦公室大片」對尬妮可基嫚

記者鮑璿安／台北報導

還沒看夠BALENCIAGA的辦公室時尚大片？此次GARDE-ROBE春季23系列，品牌請到伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、韓韶禧、妮可基嫚（Nicole Kidman）等人上陣，為大家展示更多新裝，完全發揮了厭世又時尚的態度。

▲韓韶禧以復古短髮造型出鏡BALENCIAGA GARDE-ROBE春季23系列形象廣告。（圖／品牌提供）

名人在辦公室工作的模樣總是吸睛，此次形象照由攝影記者約書亞·布萊特（Joshua Bright）掌鏡，來到紐約曼哈頓的一棟辦公樓，產出你從未看過的時尚大片。尤其是韓韶禧以一頭俐落短髮，身穿波點絲綢上衣搭配窄裙，一秒化身為幹練的主管；而妮可基嫚則演繹摩登感的長版皮衣以及長裙，彰顯精湛剪裁，品牌「熟面孔」影后伊莎貝雨蓓換上寬鬆風衣，索性將腿翹在辦公桌上，展現最舒適霸氣的面貌。

▲（依序）妮可基嫚、伊莎貝雨蓓。（圖／品牌提供）

GARDE-ROBE春季23系列重點單品包括，超大廓形填充的XL Pump高跟鞋款，甚至注入了滿滿亮片元素更顯童趣夢幻；而2022秋冬首次誕生的Crush 包則持續演變出不同紋理風貌，層出不窮的創意手法挑戰時尚迷的極限。

▲超模貝拉哈迪德（Bella Hadid） 。（圖／品牌提供）

▲Crush 包款；超大廓形填充的XL Pump高跟鞋款。（圖／品牌提供）

擅長捕捉生活中的細節，才能藉此拉近時尚與日常的距離，「義大利愛馬仕」百年米蘭品牌Valextra 此次攜手世界知名攝影師 Peter Funch，共同詮釋「觀顏閱色」（Observed in Milan）創意概念。Funch將注意力投向米蘭的街頭，透過鏡頭詮釋NoLo肩背包，包款兼具斜背包與肩背包的多功能性，設有兩個內部隔層，鎖釦設計靈感源自品牌1950年代的經典作品。

▲Valextra 此次攜手世界知名攝影師 Peter Funch，在米蘭街頭，透過鏡頭詮釋NoLo肩背包。（圖／品牌提供）