英國王室愛包品牌　Lady Dior再推黛妃復刻版、凱特王妃愛牌來自台灣

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著Netflix影集《The Crown》第五季熱播，黛安娜王妃的時尚穿搭再次掀起熱議，日前Dior宣布將推出同款復刻Lady Dior，限量200個，消息一出讓不少人為之瘋狂；而除了黛安娜王妃是「王室帶貨王」，英國王室們的愛包也深受矚目，以下整理出4個王室御用精品包款，凱特王妃愛牌竟是台灣之光！

＃Dior

相信不少人知道，Lady Dior完全就是為了黛安娜王妃所設計的，但這款包原先不叫「Lady Dior」，而是被品牌命名為「Chouchou」，直到後來，才在黛妃的同意下正式更名；Lady Dior優雅別緻的外型，讓黛安娜王妃一見鍾情，無論什麼場合，都能看到她拎著Lady Dior出現，這也使此包款成為品牌的經典之作，即便後來推出更多元的包款，它的地位仍屹立不搖，近日Dior宣布再推出黛妃同款復刻Lady Dior，限量200個，定價為5,000歐元（約台幣161,644元）。

▲黛安娜王妃鍾愛的Lady Dior。（圖／品牌提供）



＃Gucci

前不久才推出全新「Gucci Diana復刻版」的Bamboo bag，不難猜到是以黛安娜王妃為創作繆思，Gucci Diana系列代表著黛安娜王妃崇尚自由的天性，竹節提把更是品牌獨有的靈魂元素；該系列在前創意總監Alessandro Michele的重新演繹下，配上昔日用以保持手挽形狀的可拆式皮革背帶，向其原創設計致敬，並呼應貫穿品牌設計的演化及重塑理念。

＃Launer London

到底是怎麼樣的魅力，讓英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）收藏高達200個包包！或許是受到母親的影響，Launer London是女王生前最鍾愛的品牌，它陪伴著女王出席大大小小各種活動，品牌更獨家為女王推出專屬訂製款；其中，「The Traviata Bag」是女王最常帶出亮相的包包之一，漆皮的方正外型，搭配品牌經典的標誌性金屬扣環，古典又優雅，難怪女王會愛不釋手！

＃Grace Han

身為英國的本土品牌，「Grace Han」卻是由台灣裔設計師創立，而該品牌更是凱特王妃的最愛，尤其是「Love Letter」系列，以英式信封作為設計靈感，象徵品牌過去、現在與未來的經典，更代表著任何形式、無所不在的愛，優雅、簡約的獨特外觀，十分適合凱特王妃大方待人的特質，此外，該包款也隨著凱特王妃亮相，成為品牌的明星商品。

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃造訪威爾斯，凱特身穿約18,000元L.K.Bennett紅色大衣搭配台灣設計師品牌Grace Han包。（圖／路透社）



＃DeMellier

來自英國的小眾品牌，DeMellier是許多王室成員的愛牌之一，不僅梅根，連凱特王妃、卡蜜拉王后，甚至是碧翠絲公主都曾帶DeMellier公開亮相；梅根曾以一襲黑色大衣現身，手提著簡約俐落的墨綠色Venice handbag，為品牌迎來高度關注，獨特的高質感設計、親民的價格，以及「A Bag A LIfe.」的公益理念，會瞬間成為英國國民愛包，不是沒有原因的。

►4款無季節包款 Chanel Boy值得投資、Polène連凱特王妃都愛



►Alessandro Michele本人證實離開GUCCI！離別信曝：觀點不同，分道揚鑣