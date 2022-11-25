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義大利「燕麥白電烤盤」下殺3490元　火鍋、燒肉輕鬆吃

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文／C編

多功能小家電很受歡迎，不僅要有各種烹調技能，顏值當然也不能差，才端得上桌面！「Her森森」推出「義大利Giaretti珈樂堤多功能陶瓷料理鍋」，原價4380元、特價3490元，超美型的燕麥白設計， 搭配圓弧切角，擺在廚房氣氛都升級了，直接在餐桌上烹調也方便，邊煮邊拍美照，就靠它。

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▲Giaretti,珈樂堤,電烤盤,小家電,家電,Her森森,。（圖／Her森森）

▲義大利Giaretti珈樂堤 多功能陶瓷料理鍋，原價4380元、特價3490元，點我購買

電烤盤是近年異軍突起的超夯小家電，人氣直逼氣炸鍋，幾乎是家家戶戶必備，因為一台可以搞定煎、煮、炒、炸，尤其是現在天氣變冷，圍爐吃鍋有它更方便，大型深鍋隨時加熱、加料，餐桌上團聚更熱鬧，不用把鍋端到廚房加熱，再拿到桌上吃，靈活度很高。

不只是吃火鍋，電烤盤可以搭配各種不同盤器，像是平底煎鍋、圓形章魚燒鍋、愛心烤盤，吃燒烤、章魚燒都很方便，愛心烤盤還可以用來做飯後甜點，一鍋多用CP值當然高。而珈樂堤的料理鍋不是採用電熱管設計，選用平板發熱，不僅導熱速度快又均勻，還可以直接當「電磁爐」使用，放上一般鍋具也能輕鬆料理，是租屋人的好幫手。

在介面部分，使用優雅觸控面板設計，4段火力模式可以輕鬆調整，貼心的符合坐姿仰角斜切面，讓你不用在找按鍵跟燙到手之中做選擇，電源線也可以收縮調節，完全不佔空間，而且燕麥白色，整個簡約美型，很吸引人。

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▲Giaretti,珈樂堤,電烤盤,小家電,家電,Her森森,。（圖／Her森森）

▲義大利Giaretti珈樂堤多功能陶瓷料理鍋，原價4380元、特價3490元，點我購買

「Her森森」推出「義大利Giaretti珈樂堤 多功能陶瓷料理鍋」，原價4380元、特價3490元，除了主機，還搭配鍋蓋、烤盤、深鍋，也可以再加碼章魚燒盤、愛心烤盤，基礎搭配2盤就已經很夠用，升級加碼又有更多樂趣，值得入手。

關鍵字：

Giaretti, 珈樂堤, 電烤盤, 小家電, 家電, Her森森

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