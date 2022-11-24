品酒竟聞咖啡香　麥卡倫年度限量系列「阿拉比卡之旅」綻放感官

▲麥卡倫阿拉比卡之旅The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica終於在台現身。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

這世界上誰能不愛咖啡？繼可可協奏曲之後，麥卡倫年度限量系列推出第二款「阿拉比卡之旅」，是款帶領品飲者進入咖啡奇幻旅程而釀製的威士忌，從衣索比亞所種植出的阿拉比卡咖啡豆作為靈感來源，在橡木雪莉桶中尋覓香氣，啜飲之後的餘韻品到醇厚咖啡香，感覺像額外的驚喜，滿腹詩意、醒醉皆宜。

麥卡倫年度限量The Harmony Collection系列，首部可可協奏曲訂價不到5,000元，一上市就直接登頂，行情破萬，導致第二版備受期待，阿拉比卡之旅酒標在美國一現身，即引發酒界藏家的關注，如今終於在台現身，建議售價5,320元。

麥卡倫釀酒師Steven Bremner 邀請五位咖啡專家在麥卡倫莊園舉辦大師高峰會，包括衣索比亞咖啡種植者Kenean Asefa Dukamo，其家族莊園種植出的諸多阿拉比卡咖啡豆品種、崇尚自然的烘焙技術而備受讚譽的蘇格蘭咖啡烘焙師Lisa Lawson、具精湛杯測技巧而聞名業界的美國咖啡大師Andrea Allen，以及英國拉花藝術家Dhan Tamang與咖啡歷史學家Jonathan Morris教授。

▲麥卡倫攜手2017 WBrC 世界盃沖煮大賽冠軍王策、與台灣首位食材策展人Thomas Yeh，以威士忌品酩佐以咖啡香氣，偕同台灣在地食材呈現美妙搭配。

透過5位專業人士的分享，Steven舉凡從種植咖啡的農場田野，到滿溢濃郁香氣的咖啡，每一個階段都親自深入去學習與了解，在麥卡倫的傳統歐洲橡木雪莉桶中，尋覓濃郁香氣，橡木桶帶來豐富的咖啡感官，美國橡木雪莉桶更加層疊出些許甜味與柔和的香草風味，和諧勾兌出單一麥芽威士忌的獨特樂章

限量系列「阿拉比卡之旅」在聞香時就讓人聯想到香醇而濃郁的義式濃縮咖啡。品酩時會感受到不同品種的衣索比亞咖啡，從威士忌中神奇地釋放出來，不同類型的濃醇同時在舌尖綻放，卻又十分輕柔，細細品味追逐著的一縷咖啡香氣，倍感驚喜的感官體驗會讓你不自覺的細品後味。

而此系列中的每款酒品，皆以融合創新的思維與資源再生技術為標的，探索永續包裝，外盒設計上採用回收的咖啡果殼所製，心意、永續上都獨具意義。

帝亞吉歐近期也推出「Special Releases年度限量臻選系列」，以非冷凝過濾、原桶強度的方式裝瓶，保留酒廠獨有酒體特色，八支酒款的組成包括了Talisker、The SingletonOfGlenOrd、Mortlach、Lagavulin、Oban、Cardhu、Clynelish，以及首次收藏於年度限量甄選系列的Cameronbridge，並且再次與Ken Taylor合作，運用藝術創作賦予酒款全新的奇幻故事，單支售價從3,700元至9,200元不等。

▲2022 Special Release SINGLETON OF GLEN ORD 蘇格登15年單一麥芽威士忌至日女巫，售價4,000元。

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