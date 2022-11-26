保鮮盒使用3秘訣！肉先冷凍再分裝、6個月換一次有必要

文／C編

又到了年末大掃除的季節，不僅不需要、壞掉的東西應該拿出來丟一丟，有些物品更是應該定期更換，看不到破損並不代表它還完好如新，例如日常生活中經常使用的保鮮盒，更是要注意以下3個小細節，避免保存食物不成，還因為食物不新鮮，影響到健康。

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1.6個月到2年更換一次

很多人家裡都有保鮮盒，通常又以玻璃、塑膠款式最為常見，不管是哪一種都建議要定期更換，塑膠保鮮盒建議6個月到1年汰換一次，因為久了通常都會有污垢卡在縫隙，不只是清潔不易，更有可能讓食物不再「保鮮」；玻璃的則建議2年更換一次，大多數人都會放進冰箱保存，隔天又拿出來加熱，長此以往會影響玻璃密度，肉眼看不見，但保存功能有差別。

2.別用菜瓜布、鋼刷清潔

用完保鮮盒，拿菜瓜布或是鋼刷把盒子刷乾淨好像很稀鬆平常，但這樣很容易把保鮮盒刮花，導致更多細菌躲藏在裡面，建議可以挑選比較溫和的刷具清洗，別忘了膠條也是很容易藏污納垢的地方，最好也是每天都拆卸下來，以牙刷把縫隙刷乾淨。

3.先冷凍，再放肉

保鮮盒可以用來放蔬菜、肉類或是各種食材，以蔬菜來說，建議先把枯黃爛掉的部分拿掉，再分裝保存，如果喜歡洗乾淨再收納，水分一定要盡可能瀝乾，才能延長保存時間；而肉類多數人都是買回家趕快分裝進冰箱，但其實在採購回家的路程上，肉品已經逐漸回溫，加上保鮮盒材質跟裡面的空氣，會讓降溫速度變慢，建議先拿鐵盤把肉類排好，快速冰進冷凍庫，等肉結凍再放入保鮮盒存放。

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