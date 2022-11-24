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營養師教「喝酒不怕胖」6大秘訣！　喝前先吃「1類食物」

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▲▼ 營養師教「喝酒不怕胖」6大秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲年末酒局多，營養師教6招秘訣減少傷害、降低肥胖。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@angela_dietitian

每到節日多、歡慶氣氛濃厚的年底，許多飯局、聚會上都少不了酒，想喝又怕胖？也不好意思每次都拒喝，到底該怎麼辦？知名營養師張家榕就分享6招喝酒小秘訣，能幫助減少喝酒傷害、降低肥胖，讓你喝酒也能不怕胖。

▲▼ 營養師教「喝酒不怕胖」6大秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃避開高熱量、選擇低醣的酒

酒精濃度越高熱量越高，而調酒的糖分的也比較多，所以若真要喝，盡量選擇熱量低的酒類，像是
且也不要喝過量。

＃和澱粉食物替換，製造熱量赤字

1g酒精＝7.1大卡，因而酒又被稱為「液體麵包」，建議跟正餐澱粉替換，若要喝酒就少吃點飯、麵，騰出熱量空間，才不容易爆量。

▲▼ 營養師教「喝酒不怕胖」6大秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃選對下酒菜

身體會先代謝酒精，所以喝酒時吃下的高熱量和高油食物，都會被囤積起來。因此下酒菜記得少選炸物，並且最好搭配蔬菜類食物，如滷海帶、和風沙拉等等。

＃喝酒前補充維生素B群

代謝酒精需要維生素B群的幫忙，但張家榕提醒，吃B群對於直接解酒的效果不大。

▲▼ 營養師教「喝酒不怕胖」6大秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃喝酒前先吃蛋白質食物

喝酒前可先吃些像是毛豆、豆腐、雞肉、海鮮等，優質蛋白質食物墊墊胃，減緩酒精吸收，還能增加飽足感。

＃多喝水，邊喝酒邊配水

水是最好的解酒藥，而且酒精利尿，口渴或脫水也會讓人嘴饞而吃更多食物。因此多喝水不僅補充水分，也能幫助酒精代謝，如果可以，可一口酒配一口水。 

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★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 喝酒, 飲酒, 酒精, 發胖, 秘訣, 營養師

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