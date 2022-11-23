大S銷毀床墊非9百萬名床　SLEEPEEZEE售價約10萬「床王零頭都不到」

▲被拆解的床墊，品牌為SLEEPEEZEE。（圖／記者徐文彬攝）



記者蔡惠如／綜合報導

汪小菲跟大S撕破臉成全民連續劇，大S今除發聲明「反擊」之外，也將家中床墊請人送至S HOTEL，通知媒體在大家見證下拆解銷毀，但被眼尖人士發現該床墊非昨天鬧的沸沸揚揚的「床王」海絲騰，而是英國品牌SLEEPEEZEE，海絲騰表示銷毀床墊外觀與自家品牌不同，而SLEEPEEZEE售價約3、4萬元起跳，頂級款約10萬元左右，連海絲騰的零頭都不到。

汪小菲爆氣讓千萬名床海斯騰一夕之間家喻戶曉，民眾對於售價達923萬元的床墊直說「開眼界」、「貧窮限制了我的想像」，而大S雖在社交平台上發表不慍不火的聲明，卻大動作將家中床墊送至S HOTEL，在民眾見證下進行拆解，但床墊卻跟之前外傳的近千萬元海絲騰有出入。

▲床墊被送到S Hotel，並現場拆解。（圖／記者徐文彬攝）

海絲騰表示，客戶能客製化床墊顏色，但外觀都會保有格紋的設計特色，且沒有純白色的選項，另外床墊內一定都會有馬尾毛，所以會看到黑色的內裝。意即該床墊非近日炒的沸沸揚揚的「床王」海絲騰。

而大S送至S HOTEL的床墊品牌為SLEEPEEZEE，據之前居家品牌代理銷售資料顯示，其產品為英國雙皇徽認證，採用頂級獨立筒袋裝彈簧平衡地支撐全身，且使用天然蠶絲、白棉材質內襯，從1923年起就深受英國皇室指定愛用，單床起跳價約在3、4萬元左右，也有10萬元上下的旗艦款。