fb ig video ETtoday search mobile

大S銷毀床墊非9百萬名床　SLEEPEEZEE售價約10萬「床王零頭都不到」

>

▲大S汪小菲sleepeezee床墊。（圖／記者徐文彬攝）

▲被拆解的床墊，品牌為SLEEPEEZEE。（圖／記者徐文彬攝）

記者蔡惠如／綜合報導

汪小菲跟大S撕破臉成全民連續劇，大S今除發聲明「反擊」之外，也將家中床墊請人送至S HOTEL，通知媒體在大家見證下拆解銷毀，但被眼尖人士發現該床墊非昨天鬧的沸沸揚揚的「床王」海絲騰，而是英國品牌SLEEPEEZEE，海絲騰表示銷毀床墊外觀與自家品牌不同，而SLEEPEEZEE售價約3、4萬元起跳，頂級款約10萬元左右，連海絲騰的零頭都不到。

汪小菲爆氣讓千萬名床海斯騰一夕之間家喻戶曉，民眾對於售價達923萬元的床墊直說「開眼界」、「貧窮限制了我的想像」，而大S雖在社交平台上發表不慍不火的聲明，卻大動作將家中床墊送至S HOTEL，在民眾見證下進行拆解，但床墊卻跟之前外傳的近千萬元海絲騰有出入。

▲S HOTEL公開汪小菲床墊處理過程。（圖／記者徐文彬攝）

▲S HOTEL公開汪小菲床墊處理過程。（圖／記者徐文彬攝）

▲床墊被送到S Hotel，並現場拆解。（圖／記者徐文彬攝）

海絲騰表示，客戶能客製化床墊顏色，但外觀都會保有格紋的設計特色，且沒有純白色的選項，另外床墊內一定都會有馬尾毛，所以會看到黑色的內裝。意即該床墊非近日炒的沸沸揚揚的「床王」海絲騰。

而大S送至S HOTEL的床墊品牌為SLEEPEEZEE，據之前居家品牌代理銷售資料顯示，其產品為英國雙皇徽認證，採用頂級獨立筒袋裝彈簧平衡地支撐全身，且使用天然蠶絲、白棉材質內襯，從1923年起就深受英國皇室指定愛用，單床起跳價約在3、4萬元左右，也有10萬元上下的旗艦款。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

「寵人專家」星座Top3！　被第一名愛上就像童話故事，甜到心裡

「寵人專家」星座Top3！　被第一名愛上就像童話故事，甜到心裡

大S銷毀床墊非9百萬名床　SLEEPEEZEE售價約10萬「床王零頭都不到」

大S銷毀床墊非9百萬名床　SLEEPEEZEE售價約10萬「床王零頭都不到」

12星座在戀愛中犯疑心病的表現！　這星座因佔有慾太強而生猜忌

12星座在戀愛中犯疑心病的表現！　這星座因佔有慾太強而生猜忌

安格斯12星座一周運勢11／21-11／27　單身水瓶幸福來臨 《VOGUE》總編孫怡結婚了！老婆已懷胎6個月　孫芸芸、Melody開心證婚 網實測都說準！憑直覺「挑一種顏色」，剖析真實個性與愛情觀 「2023年生日運勢排行榜」出爐！8月份生日超Lucky、吊車尾落在5月 摩納哥王室把香奈兒當制服穿　「最美王子妃」Dior紅裝突圍 凱特王妃斗篷裝美到網友喊「王后」　黛妃最愛冠冕加持秀女神氣勢 女星愛穿小白鞋！趙露思平價款無痛拉長腿　楊冪這雙出鏡率超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面