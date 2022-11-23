營養師傳授清洗蔬果訣竅：用流動的水且掌握「4字訣」

▲用流動水清洗讓農藥不殘留。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

許多人擔心蔬果農藥殘留，清洗總用清潔液、小蘇打水來處理，非常費工夫，營養師高敏敏分享，其實只要用清水就可輕鬆洗淨，掌握「先洗後切」大原則，再也不用窮緊張。

#一般水果

先浸泡再沖洗，最後再切除蒂頭。

不須去皮的水果：

小蕃茄可先浸泡5分鐘再用流水清洗，大家最擔心的草莓清洗時更要慎重，因為外皮充滿細孔，導致農藥更容易附著，建議可用濾籃先在水龍頭下沖一遍，浸泡5~10分鐘後再用流水每顆沖洗。

要去皮類的水果：

如木瓜、火龍果等，可以用軟毛刷，搭配流動的水輕輕刷洗，再去皮食用比較安心。

#包葉菜類

像是高麗菜、小白菜等這類多層次的蔬菜，更要將褶皺打開清洗，建議先將外面兩層葉子剝掉，裡層剝開浸泡5分鐘後，再用流水清洗每層葉片。

#青花菜

青花菜和花椰菜可以先以流動清水沖洗，手拿花梗快速的上下進出水面，切小塊挑出在縫隙裡的小蟲。

#根莖類

根莖類建議先沖洗乾淨，可以搭配刷子刷淨表面再削皮。

#小葉菜類

如青江菜、小白菜、菠菜等，建議先撥開葉面，清洗凹凸處，接近根蒂的部分也要清洗。

#果菜類

如彩椒等果菜類，清洗後再切除蒂頭。

#瓜菜類

先清洗乾淨，再用刀具去除頭尾及種子部分。

#豆菜類

清洗乾淨後，再去除頭尾及老絲等沒有要食用的部分。

#漿果類

像是葡萄，需先用剪刀連梗一起剪下來，記得不要用拔的，最好是連梗剪下之後再用流動的水清洗。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）