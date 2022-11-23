Jessica奢華之旅名牌包天天換　香奈兒、愛馬仕經典包伴遊

▲Jessica遊摩納哥，有香奈兒CHANEL 22 包相伴。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星Jessica潔西卡（鄭秀妍）因參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》翻紅，結束馬不停蹄的工作後，她開啟奢華之旅，足跡遍及義大利米蘭、摩納哥蒙地卡羅、美國舊金山，所到之處穿搭都相當講究，每回po文總亮出不同的名牌包，不過動輒數十萬元的香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermès）包仍是她的最愛，伴她周遊各國。

▲Jessica坐在摩納哥高檔飯店露臺上吃早餐相當愜意。（圖／翻攝jessica.syj IG）

Jessica分享裹著浴袍、坐在摩納哥百年高檔酒店蒙地卡羅巴黎酒店（Hôtel de Paris Monte-Carlo）露臺上吃早餐的美照，並寫下「不介意每天這樣醒來」，度假愉悅的心情全寫在臉上；而出門觀光穿搭也毫不馬虎，白天背著大容量的香奈兒189,100元CHANEL 22 包大型款，晚上則換拎愛馬仕小巧的Kelly凱莉手提包，模樣俏麗。

▲Jessica拎著愛馬仕小巧的Kelly包。（圖／翻攝jessica.syj IG）

結束歐洲行程，一晃眼Jessica已轉往美洲，現身舊金山現代藝術博物館參觀畫展，她穿自創品牌BLANC & ECLARE荷葉領白襯衫搭配紫色針織開襟衫、牛仔褲，背著香奈兒20萬元起跳的經典白色口蓋包，顯得青春洋溢，她洩露穿搭心法：未必是一線品牌服裝，但包款必定是精品龍頭的經典款。

▲Jessica在舊金山看畫展時背著香奈兒白色口蓋包。（圖／翻攝jessica.syj IG）

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