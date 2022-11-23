fb ig video ETtoday search mobile

Jessica奢華之旅名牌包天天換　香奈兒、愛馬仕經典包伴遊

>

▲▼Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica遊摩納哥，有香奈兒CHANEL 22 包相伴。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星Jessica潔西卡（鄭秀妍）因參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》翻紅，結束馬不停蹄的工作後，她開啟奢華之旅，足跡遍及義大利米蘭、摩納哥蒙地卡羅、美國舊金山，所到之處穿搭都相當講究，每回po文總亮出不同的名牌包，不過動輒數十萬元的香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermès）包仍是她的最愛，伴她周遊各國。

▲▼Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica坐在摩納哥高檔飯店露臺上吃早餐相當愜意。（圖／翻攝jessica.syj IG）

Jessica分享裹著浴袍、坐在摩納哥百年高檔酒店蒙地卡羅巴黎酒店（Hôtel de Paris Monte-Carlo）露臺上吃早餐的美照，並寫下「不介意每天這樣醒來」，度假愉悅的心情全寫在臉上；而出門觀光穿搭也毫不馬虎，白天背著大容量的香奈兒189,100元CHANEL 22 包大型款，晚上則換拎愛馬仕小巧的Kelly凱莉手提包，模樣俏麗。

▲▼Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica拎著愛馬仕小巧的Kelly包。（圖／翻攝jessica.syj IG）

結束歐洲行程，一晃眼Jessica已轉往美洲，現身舊金山現代藝術博物館參觀畫展，她穿自創品牌BLANC & ECLARE荷葉領白襯衫搭配紫色針織開襟衫、牛仔褲，背著香奈兒20萬元起跳的經典白色口蓋包，顯得青春洋溢，她洩露穿搭心法：未必是一線品牌服裝，但包款必定是精品龍頭的經典款。

▲▼Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica在舊金山看畫展時背著香奈兒白色口蓋包。（圖／翻攝jessica.syj IG）

►特殊款柏金包太火紅　愛馬仕巴黎旗艦店造型款上看571萬

►摩納哥王室把香奈兒當制服穿　「最美王子妃」Dior紅裝突圍

關鍵字：

Jessica, 潔西卡, CHANEL, 香奈兒, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

賈靜雯「上下全開」性感破表　臉部靠Tiffany百萬新耳環打光

賈靜雯「上下全開」性感破表　臉部靠Tiffany百萬新耳環打光

200萬寶格麗項鍊讓天后們三連撞　蕭亞軒領先蔡依林一年戴上

200萬寶格麗項鍊讓天后們三連撞　蕭亞軒領先蔡依林一年戴上

凱特王妃斗篷裝美到網友喊「王后」　黛妃最愛冠冕加持秀女神氣勢

凱特王妃斗篷裝美到網友喊「王后」　黛妃最愛冠冕加持秀女神氣勢

50歲西班牙王后黑西裝好時髦　袖口羽毛呼應28萬香奈兒耳環 買了不心痛的聖誕錶出列　CITIZEN、CASIO旗下女孩牌吸目光 摩納哥王室把香奈兒當制服穿　「最美王子妃」Dior紅裝突圍 拜登高顏值孫女婚紗美翻　刺繡頭紗長近一層樓好夢幻 金馬時尚／最辣、最貴氣都是賈靜雯！　胸前大開亮7000萬珠寶 周杰倫MV、和媽媽談心都有德藝術家大作入鏡　抽象畫估價破3億 鯨鯊斑點點綴CITIZEN面盤　四角護罩潛水錶辨識度超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面