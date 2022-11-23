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瘦不下來有原因！網搜5個「發胖壞習慣」，腳踝著涼也NG

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▲▼發胖壞習慣。（圖／Unsplash）

▲露踝穿搭竟藏發胖陷阱。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

想要成功減重，除了少吃多動還不夠，其實更和你的生活習慣息息相關，網搜5個讓你變胖的壞習慣，原來天冷露出腳踝也會讓你瘦不下來！

#天冷露出腳踝

有時候露出腳踝的穿搭能使腿部看起來纖細，但是若是天冷又讓腳踝曝露在寒冷環境，會減緩下半身血液循環的速度，進而使代謝變慢，嚴重還會引起下半身浮腫，因因此做好保暖很重要。

▲▼發胖壞習慣。（圖／Unsplash）

#很晚才睡覺

睡眠不足或是睡眠品質不佳，太晚睡不僅會造成內分泌失調、無法代謝毒素，也會使瘦體素分泌變少，使得新陳代謝變慢且食慾變得旺盛，建議在減重期間盡量別熬夜，睡得好不僅能養出美肌且容易瘦下來。

#喜歡吃重口味食物

重口味食物中含有過量鈉，會減慢血液循環速度，且導致水分滯留在身體內，容易引起水腫困擾，對於減重更為不利。

▲▼發胖壞習慣。（圖／Unsplash）

#習慣吃宵夜

太晚時間吃東西，容易使攝取的熱量很難被身體消耗燃燒，久而久之會誘發成易胖體質，想瘦除了不吃宵夜外，也建議盡量把晚餐時間往前移，最好在睡前4小時前吃完晚餐。

#懶得動

運動能加速身體新陳代謝，反之不運動則容易影響循環代謝力，另外若長時間維持同一個姿勢不動，更會影響肌肉群形態，使得身體線條容易走樣，不僅胖還會變得不漂亮。

關鍵字：

發胖, 瘦身, 習慣

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