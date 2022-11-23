巨城購物中心周慶12／1開跑　120個快閃櫃30%「首現新竹」吃好買滿

▲新竹巨城周年慶將在12／1開跑，屆時將出現萬頭鑽動的人潮，此為去年周慶的人潮景象。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在完成1500坪改裝之後，Big City遠東巨城購物中心Big Shopping周年慶從12／1起登場，祭出全館滿3,000元送250元抵用券、3Ｃ家電單筆滿萬送500元抵用券，且為讓消費者持續嚐鮮，周慶期間引入120間快閃櫃，其中有多達36家是「首進新竹」，要讓消費者吃好買滿！

新竹巨城購物中心周年慶從12／1至12／12開跑，地下一樓至3樓、5樓樓層單筆滿3,000元送250元抵用券，3Ｃ家電單筆滿萬送500元抵用券，APP會員12／1至12／3期間消費滿1.2萬元加送350元限量抵用券、12／4至12／6期間消費滿8,000元送250元限量抵用券，VIP會員12／4前消費滿5萬元起回饋1,000元至1萬元不等抵用券。

而今年巨城周年慶也匯集120個話題快閃店及聯合特賣品牌，不但比去年110櫃還多，且其中3成是桃竹苗獨家品牌，約36個櫃位可讓在地民眾嚐鮮。包括日本京都伴手禮「然花抄院」、日本第一高級生吐司「乃賀美」、辣醬界愛馬仕「ONE CHILLA灣沏辣」、南台灣手工麻糬「董師傅」與中式甜品「婉婉」等話題店。另由快閃升級為全台首家正櫃的北海道霜淇淋之神CREMIA，也在周年慶期間推出獨家新口味。

看好解封後社交活動頻繁，聯合特賣引進今年全台唯一6折快閃的潮流服飾Stussy，以及休閒女鞋MINNETONKA年度出清，另有歐美、日系開架式美妝與保養品，雨生活家電家飾網路高人氣女裝品牌，萬件商品最低2折起，讓消費者每次來店都有不同特賣可逛。

業者表示，今年前3季完成1500坪的改裝工程，引進眾多新竹獨家店櫃，持續精進餐飲、服飾業種並導入網紅人氣品牌，推動商品潮流年輕化，今年維持25％換櫃率帶動整體業績成長超過12%，預計第4季也將引進新的運動服飾品牌lululemon，與甜點輕食、主題餐廳、室內兒童遊樂園等超過10個全新專櫃。