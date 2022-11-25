fb ig video ETtoday search mobile

讓人追到心累！超難追3大星座　Top 1思想跳躍又善變，太難懂

>

▲▼ 超難追3大星座 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@tvndrama.official

有句俗語說「女追男隔層紗，男追女隔座山」，但其實不管是男是女，有些人因為性格特質使然就是很難追，不分男女都讓人追到心好累，就算是女生倒追男生！像是以下3個星座，有的人是天生防備心很重，讓人難以靠近，而Top 1則是讓人感覺太難懂，不知該如何是好。

▲▼ 超難追3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 3：金牛座

平時對人和善的金牛座，其實性格比較內向，做事很小心謹慎，他們的自我保護意識很強，加上在感情上比較遲鈍，當追求者覺得好不容易靠近了他們一點，他們又會退後好幾步，和對方拉開距離，就算找到打動他們的機會，也會陷入這樣你進我退的局面，很難一舉靠近他們。

▲▼ 超難追3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 2：天蠍座

天蠍座天性對於保護自己很敏感，因而容易疑心病重，對任何靠近他們的人都免不了抱有幾分懷疑，如果一味的討好很容易觸動他們的警戒心，讓他們覺得對方是否不懷好意，想要吸引天蠍要做得「順其自然」一些，免得還沒讓他們動心，就先被列為拒絕往來戶。

▲▼ 超難追3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 1：水瓶座

思想跳躍又有點善變的水瓶座，常讓人覺得他們難以捉摸，很難抓到他們的標準，有時可能連他們都不知道自己想要什麼，所以打動他們沒那麼容易，更別說是讓他們動情了，尤其水瓶都是跟著感覺走，想跟上他們真的太難了。

►12星座在戀愛中犯疑心病的表現！　這星座因佔有慾太強而生猜忌

►最有能力成為大Boss的3星座！Top 1平時不爭不搶　默默累積實力

►超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 難追, 金牛, 天蠍, 水瓶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

讓人追到心累！超難追3大星座　Top 1思想跳躍又善變，太難懂

讓人追到心累！超難追3大星座　Top 1思想跳躍又善變，太難懂

沒妻子就活不了的5大星座男！汪小菲排第二僅次摩羯男

沒妻子就活不了的5大星座男！汪小菲排第二僅次摩羯男

Jisoo被Dior、卡地亞寵上天　樂收50萬精品

Jisoo被Dior、卡地亞寵上天　樂收50萬精品

單身時該做的5種練習　真愛來臨時你才能「準備好」 《咒》「大黑佛母」竟實體化出公仔　網嚇翻：誰敢買！官網卻完售 超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派 最有能力成為大Boss的3星座！Top 1平時不爭不搶　默默累積實力 關穎狂愛彩虹珠寶錶　搶下限量55只香奈兒、勞力士總值破600萬 12星座在戀愛中犯疑心病的表現！　這星座因佔有慾太強而生猜忌 黑五必買！CASETiFY手機殼祭出7折優惠　小CK熱賣鞋包低至5折

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面