蔡康永7大金句超戳心：別人意見不一定要贊成或反對，又不是紅綠燈

▲蔡康永總能一針見血點出盲點，讓人瞬間豁然開朗。

編輯／Molly 圖／翻攝蔡康永IG

有些人生活中容易受人影響、太在意別人眼光，就算做一件小事都會想著別人怎麼想，甚至常覺得自己讓家人或讓「大家」失望了，而陷入情緒低谷中。言詞犀利、總能突破盲點的蔡康永就針對這類問題，說過不少一針見血又兼具幽默的看法，以下盤點他的7大人生金句，或許能讓你突破困境、豁然開朗。

＃別人就是別人，別人不是「大家」。避免動不動就想：「大家都要我這樣做。」沒有什麼「大家」，就指示一個一個「別人」而已。而那些別人呢，往往連自己的事都管不好。



＃所謂重要的人，一定會帶給你一些東西，也拿走你一些東西，只要那人帶給你的東西，比拿走的更珍貴，那人就值得你的心力。反之，就不值得。



＃每個人都許願要快樂，但不是每個人都知道自己要的快樂到底是指什麼。



＃聽到別人意見，不一定要贊成或反對，我們又不是紅綠燈轉世。聽到別人意見，第一反應就是這跟我們有關或無關。無關的就丟開。這樣起碼省下一半心力，去做重要的事。





＃想做的事，只該在乎你的目標人群支不支持，而不是家人支不支持。不要老是在乎家人支不支持，他們是家人，不是柱子。

＃狗並不是衝著你大便的，牠就是必須大，只是你走到牠大的地方而已。我們都會莫名其妙地被討厭，也不見得是針對我們，是在他們就必須討厭個誰的時候，我們剛好走到他們發作的地方而已。



＃有時，我們令別人失望。這時除了自責之外，也可以分辨一下：別人對我們所抱的這些期望，到底是不是我們對自己的期望。如果平常沒有習慣替別人付房租或擦皮鞋，那也不必太踴躍的去扛那些不相干的別人的期望。

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