Balenciaga「新廣告惹議」刪光照片道歉：重視兒童安全

記者鮑璿安／外電報導

巴黎世家 (Balenciaga) 的廣告一向求新求變，但此次推出的「靈感假日系列」中，出現一張讓孩童抱著「被束縛的泰迪熊」的照片，引發軒然大波。目前品牌官方IG已經清空，創意總監Demna發表正式聲明道歉，表示「我們強烈譴責虐待兒童的行為」，廣告已從所有平台上移除。

Balenciaga Objects靈感生活系列，內容涵蓋家居選物、寵物服飾到香氛類產品等，形象照請到紀實攝影師加布裡埃爾加林貝蒂（Gabriele Galimberti）拍攝，然而照片中孩童抱著被束縛的毛絨泰迪熊，因而讓人產生聯想。 對此品牌發表聲明：「對於我們的假日活動可能造成的任何冒犯，我們深表歉意。毛絨熊包不應該以兒童為特色，立即從所有平台上刪除。」





▲Balenciaga Objects靈感生活系列形象照惹議 。（圖／翻攝自IG）

另也強調，品牌非常重視兒童安全，並正在對負責製作佈景的各方採取法律行動。Balenciaga 於 2015 年任命Demna 為創意總監，在他的創意領導下，該品牌人氣飆升，推出了 Triple S 運動鞋等單品，擅長以誇張手法引人注目。

▲Balenciaga 於 2015 年任命Demna 為創意總監 。（圖／CFP）

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