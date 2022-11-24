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Alessandro Michele本人證實離開GUCCI！離別信曝：觀點不同，分道揚鑣

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記者王則絲／外電報導

昨日外媒傳出GUCCI創意總監Alessandro Michele可能將退出GUCCI，震驚時尚各界，不到24小時，今開雲集團（Kering）官方以及Alessandro Michele本人便火速發表聲明，證實了這項令人難過的消息，Alessandro Michele親自在社群上表示：「有時，因為每個人的觀點不同，可能會分道揚鑣」、「持續了20多年的非凡旅程對我來說結束了。」

►GUCCI創意總監驚傳將退出品牌！Alessandro Michele時代恐畫下句點

▲Alessandro Michele。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Alessandro Michele親自證實傳言。（圖／翻攝自IG）

Alessandro Michele於社群上發表了一張鞠躬致意的圖片，並以此聲明作為離別、感謝信，其中提到：「有時，為每個人的觀點不同，可能會分道揚鑣。今天，在一家我孜孜不倦地奉獻了我所有的愛和創作熱情的公司裡，一段持續了二十多年的非凡旅程對我來說結束了。在這漫長的歲月裡，GUCCI一直是我的家，收養我的家。對於這個大家庭，對於所有照顧和支持它的人，我致上我最誠摯的感謝，我最大和最衷心的擁抱。與他們一起，我曾擁有希望、夢想和想像。沒有他們，我所做的一切都不可能實現。」眾多名人包括網紅Chiara、怪奇比莉（Billie Eilish）⋯⋯都在留言區刷一片愛心，並留下對Alessandro Michele的感謝與祝福。

▲Alessandro Michele。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Alessandro Michele於社群發布聲明。（圖／翻攝自IG）

Alessandro Michele曾在FENDI就職，從2002年起被Tom Ford挖角加入GUCCI，於倫敦設計工作室中負責手提包設計，2006年升職成為皮革製品高級設計師，2011 年時被任命為創意總監的Frida Giannini，將Alessandro Michele拉到身邊當助手、擔綱副總監，並自2015年1月接替Frida Giannini的位置、擔任創意總監至今。

▲Alessandro Michele。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Alessandro Michele的GUCCI時代將畫下句點。（圖／品牌提供）

GUCCI在Alessandro Michele的接掌下風格轉變巨大，從古典優雅轉化為怪奇、復古、鮮明的繁華元素；他開始模糊性別的界線，製造性別流動的變化，放大了讓他恣意揮灑創作的空間，他最喜歡翻出品牌歷史進行升級改造，將檔案庫中的眾多設計重新變成他的模樣，同時亦達到品牌年輕化的目標，開啟了他的GUCCI時代。

據外媒報導，當時爆料的匿名人士推斷，雖然Alessandro Michele的確替品牌創下了一個時代，爬升至精品龍頭位置，但近期銷售成長幅度不達目標要求，集團積極尋求轉向，希望能激起民眾更大的興趣；繼開雲集團換下旗下明星品牌Bottega Veneta原先的創意總及Daniel Lee，後Alessandro Michele也於類似的情況下，正式宣布卸任GUCCI創意總監一職，而由誰接任GUCCI的創意總監，將會是近期的焦點。

關鍵字：

Alessandro Michele, GUCCI

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