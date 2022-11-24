IKEA搭時事哏高呼自家床墊「保固10年」　網笑噴：算你狠啦！

▲IKEA搭床墊時事梗，許多網友輕鬆看待。（圖／翻攝IKEA宜家家居內湖店粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

近期床墊成為時事關鍵字，時事哏玩的爐火純青的IKEA自然不會放過機會，其內湖店小編馬上就放上自家床墊照片，並在上方強調「10年品質保證」，且下方標示價格為14,990元，也正好是據傳大S拆床墊的費用，哏埋很深，短短10小時累積千讚，網友留言也很精彩，有人認真提問「所以有防火燒嗎？」小編還笑回「沒測過耶。」

近日因大S與汪小菲家務事，鬧得沸沸揚揚的床墊單品，「全球居家之王」IKEA自然也沒缺席，在內湖店官方粉絲頁就PO文表示「舊的不去，新的不來。既然舊的已經解體了。是時候該買新的了吧」像是在跟大S喊話，並在下方推銷自家床墊「我們沒有百萬名床，但有10年品質保證。創新S型設計，7個舒適區域支撐，媲美百萬名床」。

貼文一出短短幾小時累積按讚數破千，「保固10年」、「S型」、「床墊」、「卡友價不到15,000」、「百萬名床」等關鍵字全部都有，網友回應小編玩時事梗反應快「應該加薪了」、「算你狠」，但面對消費者認真提問「所以真的有防火嗎？」也對此認真回答「雖然出廠前都有耐用測試，但還沒有測過防不防火欸。」